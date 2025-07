Choć może wydawać się to nieprawdopodobne, to w 2025 roku po polskich drogach wciąż jeżdżą samochody bez klimatyzacji. Można je rozpoznać po tym, że w upalne letnie dni ich posiadacze jeżdżą z otwartymi szybami bocznymi. Jest to jeden z najprostszych sposobów na schłodzenie wnętrza samochodu, które potrafi nagrzewać się do temperatury 60-70 st. Celsjusza. Gdyby jednak okazał się zbyt mało skuteczny, zawsze można sięgnąć po samochodowe gadżety, które zapewnią nam choć odrobinę komfortu podczas podróży w upalne dni. Które z nich mogą okazać się najskuteczniejsze?

Mata wentylacyjna do samochodu

Chcąc zaznać choć odrobinę ulgi w upalne dni, warto rozważyć zakup specjalnej maty wentylacyjnej, zwanej również chłodzącą. Jest to urządzenie, które za pomocą wbudowanego wentylatora tłoczy powietrze przez system otworów w siedzisku i na oparciu. Maty wentylacyjne zasilane są zazwyczaj z gniazda zapalniczki, mają też kilka trybów pracy. Ich podstawową zaletą jest to, że ograniczają pocenie się za sprawą powietrza, które dociera wszędzie tam, gdzie ciało przylega do fotela. Niektóre maty oferują nawet specjalne garby dystansujące ciało od powierzchni maty, a to z kolei poprawia cyrkulację powietrza.

Wentylator samochodowy

Warte rozważenia są również specjalne wentylatory samochodowe. Różnią się one od wbudowanego nawiewu w samochodzie tym, że pozwalają skierować strumień powietrza dokładnie tam, gdzie jest najbardziej potrzebny. Dodatkowo, odpowiednie tryby pozwalają dostosować moc nawiewu, co jeszcze skuteczniej może pomóc w przywróceniu komfortowej temperatury wewnątrz samochodu. Gadżet przyda się z pewnością podczas postoju w korku, czy nawet w zwykłej podróży.

Klimatyzator ze zbiornikiem na wodę

Inną kategorią urządzeń wartych rozważenia w upalne dni są przenośne "klimatyzatory" na wodę. To mobilne urządzenia, których można używać również w samochodzie. Posiadają specjalny zbiornik na schłodzoną wodę, która następnie w postaci mgiełki wydostaje się z urządzenia, powodując przyjemne poczucie chłodu. Taki "klimatyzator" na wodę można ustawić na desce rozdzielczej i podłączyć go do gniazda zapalniczki 12V. Może nie zastąpi to pełnowymiarowej klimatyzacji, ale z pewnością przyniesie ulgę w upalny dzień.

Schładzacz do napojów

Jeśli mata chłodząca do samochodu wraz z przenośnym klimatyzatorem okazują się niewystarczające, można pójść o krok dalej i zainwestować w schładzacz napojów. Jest to urządzenie w kształcie zwykłego holdera na kubki, które podłącza się do gniazda zapalniczki. Za sprawą półprzewodnikowej technologii gadżet jest w stanie schłodzić napój w puszcze lub butelce w zaledwie kilka minut. Zazwyczaj takie urządzenia oferują również możliwość podgrzewania napojów, co okaże się przydatne również zimą.

Lodówka turystyczna

Schładzacz do napojów ma jednak jedną podstawową wadę. Zazwyczaj jest w stanie pomieścić zaledwie jeden napój. To stanowczo za mało. Zwłaszcza, że w upalne dni zaleca się przyjmować duże ilości płynów. Chcąc zachować ich akceptowalną temperaturę, warto rozważyć zakup lodówki turystycznej do samochodu. Zajmuje niewiele miejsca, a pozwala schłodzić napoje wewnątrz o kilka stopni względem otoczenia. Można w niej pomieścić również inne artykuły spożywcze takie jak np. świeże owoce. Całość zasilana jest prądem z gniazda zapalniczki samochodowej.

Mata przeciwsłoneczna na szybę

Poza wcześniejszymi gadżetami, warto zadbać również o ochronę elementów wyposażenia samochodu przed wysoką temperaturą. Skórzana tapicerka, na którą padają promienie słoneczne potrafi się nie tylko rozgrzewać do wysokich temperatur, ale też szybciej się niszczy. W takim wypadku dobrym pomysłem będzie zakup klasycznych osłon przeciwsłonecznych na szyby. To prosty patent, który naprawdę działa cuda.

Nie dość, że chroni wnętrze auta przed światłem słonecznym, zapewniając ochronę np. skórzanej tapicerce, to jeszcze odbija część promieni słonecznych, ograniczając rozgrzewanie się wnętrza samochodu do ekstremalnych temperatur. Ich montaż jest banalnie prosty, wystarczy zakryć nimi szybę i odpowiednio zabezpieczyć przed odpadnięciem. Dzięki temu, gdy wrócimy do samochodu pozostawionego w pełnym słońcu, możemy cieszyć się niższą temperaturą w jego wnętrzu.

