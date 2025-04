Z reguły spanie w poprzek na tylnej kanapie nie jest najlepszym pomysłem, ponieważ wymaga skulenia się. Wygodniej będzie na położonych możliwie na płasko przednich fotelach (może przydać się poduszka do spania w aucie w kształcie „rogalika” pozwalająca na odpoczynek mięśniom karku). Właściciele wspominanych kombi mogą za to zainwestować w dopasowany wymiarami materac do spania w aucie i spać w taki sposób, po złożeniu tylnej kanapy. To prawdopodobnie najwygodniejsze rozwiązanie, wymaga jednak sporej ilości miejsca.

Decydując się na spanie w aucie pamiętajmy o tym, by nie rozładować przypadkiem akumulatora np. lampką czy radiem. Nie parkujmy pod latarnią, chyba że dysponujemy roletami zasłaniającymi okna. Uchylmy szybę (najlepiej umiejscowioną po skosie do miejsca, w którym śpimy), by zyskać przewiew i ograniczyć parowanie. Wielu miłośników spania w aucie zakłada owiewki, by osiągnąć odpowiedni komfort przy uchylonych oknach. Niektórzy mocno przerabiają swoje samochody, by zrobić z nich kampery - najlepiej takie, które z zewnątrz wyglądają na zwykłe auta i nie rzucają się w oczy. To już nie tyle sposób na oszczędności na hotelach, co styl życia. Spanie w aucie z pewnością nie jest dla każdego, ale warto spróbować takiej formy podróży. Byle w legalnym miejscu.