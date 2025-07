Jaki jest sens strefy płatnego parkowania - może ktoś zapytać. Oficjalnie nie chodzi o zwiększanie wpływów do budżetu miasta, ale o "zachęcanie" mieszkańców do korzystania z innych środków transportu niż samochód, a także zwiększenie rotacji parkujących aut.

Założenie jest takie, że skoro musimy płacić za pozostawienie pojazdu, to mniej osób zdecyduje się parkować na przykład 8 godzin podczas pobytu w pracy, "blokując" w ten sposób miejsce parkingowe. Zwiększyć powinien się w ten sposób odsetek osób, które przyjechały tylko załatwić coś na chwilę i po niedługim czasie zwolnią parking.

Inna sprawa, że dla miast strefy płatnego parkowania to prawdziwa żyła złota. Dlatego w niekontrolowany sposób rozlały się daleko poza centra miast. W efekcie w samych centrach potworzono strefy "premium", czyli tzw. śródmiejskie strefy parkowania. Jest strefa w strefie, która wyróżnia się oczywiście wyższymi cenami.

Co to jest przycisk "bułka" na parkomacie?

To tak zwany przycisk "bułka" na parkometrze. Po jego wciśnięciu otrzymujemy bilet pozwalający na parkowanie za darmo przez krótki czas - najczęściej 15-20 minut, ale czasem nawet 1,5 h. To faktycznie zachęca do zaparkowania tylko na chwilę, szybkiego załatwienia swoich spraw i odjechania.