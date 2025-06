Poznań wprowadził system e-kontroli w strefie płatnego parkowania, dołączając do miast takich jak Warszawa czy Gdańsk.

Coraz więcej miast w Polsce stawia na nowoczesne i zautomatyzowane rozwiązania w zakresie kontroli parkowania, wprowadzając tzw. e-kontrolę. System ten z powodzeniem funkcjonuje już m.in. w Warszawie, Gdańsku, Katowicach oraz Lublinie. Specjalistyczne urządzenia zamontowane na pojazdach patrolowych umożliwiają błyskawiczne skanowanie tablic rejestracyjnych, co nierzadko przekłada się na podwojenia liczby sprawdzonych samochodów i tym samym wystawianych mandatów.

W ostatnich miesiącach trwały przygotowania do wprowadzenia tego rozwiązania. Konieczne było zinwentaryzowanie wszystkich miejsc postojowych w strefie, tak by urządzenia precyzyjnie identyfikowały obszary kontroli i parkujące tam pojazdy. Opracowane zostały szczegółowe trasy przejazdów, przeszkoleni kierowcy i pracownicy weryfikujący dane

Na początek na ulice Poznania wyjechały dwa elektryczne Fiaty 500, specjalnie przystosowane do potrzeb e-kontroli. Wyposażone w nowoczesne kamery i czujniki, pojazdy automatycznie skanują tablice rejestracyjne aut, niezależnie od tego, czy są one zaparkowane prostopadle, skośnie czy równolegle do jezdni. Samochody patrolują obszary, w których podczas opłacania postoju kierowcy muszą wpisać numer rejestracyjny w parkomacie.