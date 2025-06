Trik, który pozwala parkować za darmo. Znajdź ten przycisk na parkometrze

W oficjalnej narracji rozszerzanie stref płatnego parkowania nie ma na celu zwiększanie wpływów do budżetu miasta, ale "zachęcanie" mieszkańców do korzystania z innych środków transportu niż samochód, a także zwiększenie rotacji parkujących aut. Założenie jest takie, że skoro musimy płacić za pozostawienie pojazdu, to mniej osób zdecyduje się parkować na przykład 8 godzin podczas pobytu w pracy, "blokując" w ten sposób miejsce parkingowe. Zwiększyć powinien się w ten sposób odsetek osób, które przyjechały tylko załatwić coś na chwilę i po niedługim czasie zwolnią parking.