Kontrolka check engine to element systemu diagnostycznego OBD-II, który jest standardem w większości samochodów wyprodukowanych po 2001 roku. System ten składa się z dziesiątek czujników rozmieszczonych w różnych częściach pojazdu, które nieustannie monitorują parametry pracy silnika, układu paliwowego, wydechowego i innych kluczowych systemów.

Przed przystąpieniem do kasowania kontrolki upewnij się, że masz odpowiednie narzędzia - zwykle wystarczy klucz płaski lub krzyżowy w zależności od typu zacisków akumulatora. Pierwszy krok to zlokalizowanie akumulatora pod maską - w większości samochodów znajduje się po prawej stronie komory silnika.

Następnie należy zlokalizować ujemną klemę akumulatora i ostrożnie ją odkręcić. Ważne jest, aby nie dotykać równocześnie obu klem ani elementów metalowych pojazdu podczas tej czynności. Po odłączeniu ujemnej klemy warto dodatkowo nacisnąć klakson na kilka sekund - to pomoże rozładować pozostałą energię z kondensatorów systemu elektrycznego.

Niestety, prosty trik z odłączeniem akumulatora nie zawsze przynosi oczekiwane rezultaty. W nowszych samochodach wprowadzono system EOBD (European On Board Diagnostics), który wymaga zapisywania kodów błędów w pamięci nieulotnej. Oznacza to, że nawet po odłączeniu zasilania kody błędów mogą pozostać w pamięci komputera.

Dodatkowo, jeśli kontrolka zapala się ponownie po krótkim czasie od skasowania, to oznacza, że problem nadal istnieje i wymaga rzeczywistej naprawy. W takich przypadkach odłączanie akumulatora będzie tylko tymczasowym rozwiązaniem, a kontrolka wróci przy najbliższym uruchomieniu silnika.

Jeśli metoda z akumulatorem nie przyniosła rezultatów, można skorzystać z taniego skanera OBD-II. Urządzenia te kosztują od 50 do 150 złotych i pozwalają nie tylko odczytać kody błędów, ale także je skasować. Skaner podłącza się do złącza OBD-II, które zazwyczaj znajduje się pod deską rozdzielczą po stronie kierowcy.

Popularne aplikacje mobilne jak Piston, SDProg czy Torque OBD w połączeniu z adapterem Bluetooth umożliwiają przekształcenie smartfona w profesjonalne urządzenie diagnostyczne. Dzięki temu można nie tylko skasować kontrolkę, ale także dokładnie sprawdzić, co było przyczyną jej zapalenia.

Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z ryzyka związanego z samodzielnym kasowaniem kontrolki check engine. Jeśli problem jest poważny, ignorowanie go może doprowadzić do kosztownych uszkodzeń silnika. Na przykład, niedziałająca sonda lambda może prowadzić do uszkodzenia katalizatora, a problem z układem chłodzenia może skutkować zatarciem silnika.