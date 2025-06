Co to jest płyn AdBlue?

AdBlue to specjalny roztwór składający się z 32,5 proc. mocznika i 67,5 proc. wody demineralizowanej, który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania nowoczesnych silników Diesla. Wprowadzenie tego systemu było koniecznością po wejściu w życie norm Euro 6 w latach 2014-2015, które drastycznie ograniczyły dopuszczalne emisje tlenków azotu do maksymalnie 80 mg na kilometr.