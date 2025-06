Kontrolka ciśnienia nie gaśnie. Można ją skasować na kilka sposobów

Pomarańczowa lampka na desce rozdzielczej z symbolem koła i wykrzyknikiem to widok, który może zepsuć podróż. System monitorowania ciśnienia w oponach, powszechnie znany jako TPMS, stał się standardem we współczesnych samochodach, ale jego obsługa wciąż sprawia problemy. Szczególnie frustrujące jest to, gdy kontrolka uporczywie świeci pomimo dopompowania kół do właściwego ciśnienia.