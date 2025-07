MG w Polsce ma się świetnie i nadal pozostaje numerem 1 wśród producentów z Państwa Środka. Tylko w pierwszym kwartale bieżącego roku z salonów tej marki wyjechało 3 049 egzemplarzy, co pozwoliło MG uplasować się na 15. pozycji w rankingu rejestracji nowych samochodów osobowych. Modele HS i ZS znalazły się w pierwszej dwudziestce najpopularniejszych modeli wśród klientów indywidualnych, plasując się odpowiednio na 9. i 15. miejscu.

Nadjeżdżają dwa nowe modele MG. To IM5 i IM6

Warto zaznaczyć, że oba modele nie są absolutną nowością. Właściciel MG, czyli chiński koncern SAIC, sprzedaje już te pojazdy w Chinach, ale pod osobną marką IM (to skrót od Intelligence in Motion, czyli inteligencja w ruchu).

Modele IM5 oraz IM6 będą "najnowocześniejszymi technologicznymi wizytówkami” MG. To dla nas i dla naszych dealerów całkowicie nowe terytorium i segment. Firma sprowadziła początkowo 400 egzemplarzy na sprzedaż od września w Wielkiej Brytanii - każdy ze 150 dealerów otrzyma egzemplarz demonstracyjny

Pierwszymi krajami w Europie, gdzie do sprzedaży trafią modele IM5 i IM6, będzie Wielka Brytania, Norwegia i Szwajcaria. Skąd taki wybór? W tych państwach samochody elektryczne SAIC nie podlegają wysokim cłom, jakie Unia Europejska nakłada na elektryczne samochody importowane z Chin.

MG IM5 i MG IM6. Co to za pojazdy?

Model IM5 dostępny będzie w dwóch wersjach. Podstawowej z baterią o pojemności 75 kWh, wyceniona została w Wielkiej Brytanii na 39 450 funtów, czyli nieco ponad 193 tys. zł. Z kolei wersja Performance z baterią o pojemności 100 kWh kosztuje 48 495 funtów, co w przeliczeniu daje 238 tys. zł.

Oba modele mają architekturę 800-woltową, umożliwiającą ultraszybkie ładowanie z mocą do 396 kW, a uzupełnienie baterii od 10 do 80 proc. ma zajmować zaledwie 17 minut (oczywiście o ile znajdziemy ładowarkę o tak wysokiej mocy).

MG podaje, że IM5 z akumulatorem o większej pojemności pokona do 711 km na jednym ładowaniu, nieznacznie wyprzedzając Teslę Model 3 Long Range (701 km). Realnie oczywiście zasięgi będą znacznie mniejsze, liczyć będzie można na około 500 km.

SUV IM6 w wersji Performance startuje do setki w 3,5 sekundy.

SUV IM6 w wersji Performance startuje do setki w 3,5 sekundy. MG materiały prasowe

We wnętrzu znajduje się aż 26-calowy wyświetlacz do obsługi multimediów oraz system audio klasy premium z 20 głośnikami.

Kluczowy jest jednak napęd - wersja Performance posiada dwa umieszczone przy osiach silniki elektryczne, które generują łączną moc 767 KM i umożliwiają przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 3,2 sekundy w przypadku IM5 i 3,5 sekundy dla IM6.

Chiński producent MG znany był z produkcji samochodów dla ludu, które miały być względnie tanie, dobrze wyposażone i gwarantujące wysoki komfort jazdy. Do końca maja MG sprzedało w Europie 126 493 samochody, co jest wynikiem o 30 proc. lepszym niż w tym samym okresie rok wcześniej.

Głównym powodem wysokiego wzrostu były dobrze sprzedające się modele z napędem hybrydowym, które niejako ratowały fatalną sprzedaż elektryków (spadek o 47 proc. do 16 572 egzemplarzy).

MG rozpoczyna nowy etap, skupiając się na zupełnie nowym rynku oraz segmencie. Ze sprzedaży wycofane zostały elektryczne modele MG5 i ZS EV, a w ich miejsce pojawił się niedawno S5, i w niedalekiej przyszłości ma dołączyć do niego S6, który najprawdopodobniej trafi do sprzedaży jeszcze w tym roku.

Koncern SAIC, ze względu na całkowity brak współpracy podczas dochodzenie ws. subsydiowania produkcji prze chiński rząd, został przez Unię Europejską objęty najwyższą stawką celną. W efekcie każdy elektryczny samochód marki należącej do SAIC, który jest eksportowany z Chin do Europy jest obkładany cłem w wysokości 45 proc. Stąd wzięło się załamanie sprzedaży aut elektrycznych w Europie. MG również zostało zmuszone do zmiany strategii, skupiając się wyraźniej na hybrydach oraz hybrydach typu plug-in.