Nowe MG ZS zadebiutowało na polskim rynku we wrześniu ubiegłego roku. Chociaż samochód bazuje na poprzedniku, słowo ”nowy” nie jest żadnym nadużyciem. Auto otrzymało gruntownie zmodernizowane nadwozie - spójne z linią stylistyczną wyznaczoną przez II generację MG HS - i całkowicie nowy napęd. Zaszokowało też ceną. Za rozsądnie wyposażoną bazową odmianę zapłacić trzeba 98 900 zł plus ewentualne 2250 zł za lakier. To o ponad 20 tys. zł mniej niż w przypadku Dacii Duster z hybrydowym napędem o mocy 140 KM!

MG ZS Hybrid+. Wymiary i bagażnik

Uprzedzając pytania - tak, nowe MG ZS Hybrid+ może pełnić rolę jedynego auta w rodzinie. Samochód ma 4,44 m długości, 1,8 m szerokości i rozstaw osi 2,61 m. Wprawdzie przegrywa z Dusterem pod względem rozstawu osi, ale w kabinie nie sposób narzekać na brak przestrzeni.

Nowe MG ZS Hybrid+ mierzy 4,44 m długości. Rozstaw osi to 2,61 m Anita Piotrow Fotografia INTERIA.PL

Rzeczywiście - pasażerowie drugiego rzędu muszą iść na pewne ustępstwa, jak np. brak środkowego podłokietnika czy twarde boczki drzwi (te z przodu są wykończone miękkimi materiałami), ale miejsca na nogi (przez brak tunelu środkowego) czy głowę jest całkiem sporo.

Wnętrze nowego MG ZS Hybrid+ robi bardzo dobre wrażenie Anita Piotrow Fotografia INTERIA.PL

”Rodzinnym” można też nazwać bagażnik o rozsądnej pojemności 443 l (1457 po złożeniu oparć tylnej kanapy). MG należą się też słowa uznania za szeroko pojętą jakość montażu. Chociaż wprawne oko może dopatrzyć się gdzieniegdzie oszczędności poczynionych w lakierni, spasowania elementów karoserii nie powstydziłyby się niemieckie marki premium.

Toyota C-HR w cenie Dacii? Wnętrze ZS Hybrid+ pozytywnie zaskakuje

W stosunku do obecnego wciąż w ofercie MG ZS poprzedniej generacji (aktualnie pod nazwą MG ZS Classic), nowy ZS zyskał m.in. zupełnie nową deskę rozdzielczą. I nie bójmy się tego powiedzieć: biorąc pod uwagę pozycjonowanie marki i cenę - wnętrze auta robi bardzo dobre wrażenie. Miękka deska rozdzielcza, boczki drzwi ze sztuczną skórą i prawdziwymi ściegami czy satynowe wykończenia konsoli środkowej i wybieraka trybów jazdy to luksusy, o jakich właściciele samochodów w tym segmencie cenowym nie śmią nawet marzyć.

W kabinie MG ZS Hybrid+ można się poczuć prawie jak w aucie segmentu premium Anita Piotrow Fotografia INTERIA.PL

Wysoko trzeba też ocenić ergonomię, chociaż w tym przypadku nie ustrzeżono się trudnej do wytłumaczenia wpadki - znalezienie optymalnej pozycji na fotelu kierowcy skutecznie ogranicza regulowana tylko w jednej płaszczyźnie (góra/dół) kierownica. Poza tym wnętrze trzeba jednak ocenić wysoko. System info-rozrywki, chociaż z błędami w tłumaczeniu, jest całkiem intuicyjny w obsłudze. Na dwóch tylnych skrajnych siedzeniach znajdziemy zaczepy systemu isofix (łatwo w nie trafić), a o komfort pasażerów tylnej kanapy dbają m.in. nawiewy klimatyzacji. Rodziców ucieszy też zapewne złącze USB (starego typu) na konsoli środkowej z tyłu, dzięki któremu w długiej trasie dzieciaki będą mogły podładować swoje urządzenia mobilne.

Jak jeździ nowy MG ZS Hybris+? Dwie twarze chińskiego auta

Trudno powiedzieć cokolwiek złego o komforcie resorowania i precyzji prowadzenia. Na progach zwalniających czasami słychać pracę sprężyn z tyłu, ale zarówno poziom wybierania nierówności jak i czułość układu kierowniczego wydają się dobrane optymalnie. Tego samego nie można niestety powiedzieć o algorytmie sterującym pracą układu napędowego, który - chociaż imponujący - ma dwie, skrajnie rożne twarze.

Hybryda o pojemności 1,5 l to jedyna wersja napędowa nowego MG ZS Hybrid+ Anita Piotrow Fotografia INTERIA.PL

Hybrydowy układ napędowy łączy 1,5-litrowy silnik benzynowy (102 KM) z elektrycznym silnikiem trakcyjnym generującym aż 136 KM i 250 Nm. Systemowo daje to moc 197 KM i aż 465 Nm, chociaż same osiągi nie są szczególnie imponujące. Przyspieszenie do 100 km/h zajmuje 8,7 s a prędkość maksymalna to 168 km/h.

Ceny MG ZS Hybrid+ zaczynają się od 98 900 zł Anita Piotrow Fotografia INTERIA.PL

Producent deklaruje średnie zużycie paliwa na poziomie 5,1 l/100 km i jest ono w pełni osiągalne, zwłaszcza jeśli poruszamy się autem na krótkich dystansach miejskich. W takich warunkach bez trudu uda się nam osiągnąć średnie spalanie na poziomie 4,5 l/100 km. Schody zaczynają się jednak na poza miastem, na drogach szybkiego ruchu.

Jeździsz w trasy? MG ZS Hybrid+ nie jest dla ciebie

Auto ma imponującą pojemność baterii trakcyjnej (1,83 kWh), dzięki czemu domyślnie stara się jak najczęściej poruszać w trybie czysto elektrycznym. Oznacza to, że przez większość czasu silnik benzynowy pełni rolę generatora prądu i doładowuje akumulator. Taka strategia świetnie sprawdza się w warunkach miejskich, ale zdecydowanie gorzej sprawdza się w trasie.

Pojemność bagażnika MG ZS Hybrid+ to 443 l Anita Piotrow Fotografia INTERIA.PL

Problem w tym, że silnik spalinowy, generator i elektryczny motor trakcyjny spina w jeden blok ”hybrydowa” przekładnia o zaledwie trzech przełożeniach. Przy prędkościach do 120 km/h nie jest ona problemem, ale w czasie autostradowej jazdy - zwłaszcza po górzystym terenie - wyraźnie się gubi. Zamiast preferować najwyższe przełożenie często decyduje się na redukcję, w efekcie czego - przez długie kilometry - auto potrafi poruszać się po drodze szybkiego ruchu z prędkością np. 140 km/h i obrotami na poziomie 4800 obr./min. Nie trzeba chyba dodawać, że cierpi na tym nie tylko zużycie paliwa (w trasie nawet ponad 9 l/h 100 km) ale - przede wszystkim - komfort akustyczny.

Użytkując auto głównie w mieście możemy nawet nie zauważyć takiej cechy, ale przed zakupem zdecydowanie warto wybrać się na jazdę próbną, najlepiej po drogach, na których przebiegać ma codzienna eksploatacja.

MG ZS Hybrid+ w topowej wersji exclusive to wydatek 116 700 zł plus 2250 zł dopłaty za metalizowany lakier Anita Piotrow Fotografia INTERIA.PL

Pewnym pocieszeniem może być to, że problem zdaje się wynikać raczej z oprogramowania niż samej konstrukcji przekładni. Można się więc spodziewać, że z czasem - nawet w już dostarczonych klientom egzemplarzach - pojawi się oprogramowanie dostosowujące tryb pracy przekładni do standardów polskich czy niemieckich autostrad, gdzie prędkości podróżne powyżej 130 km/h nie są zabronione.

MG ZS Hybrid+ ceny i wyposażenie

MG ZS Hybrid+ to bardzo kusząca oferta. Bazową odmianę standard kupimy już za 98 900 zł. Do wyboru są też lepiej wyposażone: excite (od 107 800 zł) i topowa exclusive (116 700 zł). Do każdej z kwot doliczyć trzeba co najwyżej 2250 zł za jeden z sześciu metalizowanych kolorów karoserii.

Już w standardowej odmianie otrzymamy m.in:

pełny pakiet systemów bezpieczeństwa,

pakiet systemów wsparcia kierowcy MG Pilot (m.in. z adaptacyjnym tempomatem czy wykrywaniem pojazdów znajdujących się tzw. martwej strefie),

tylną kamerę parkowania,

automatyczną klimatyzację,

elektrycznie sterowane szyby i lusterka,

kolorowy dotykowy ekran o przekątnej 10,2 cala.

W środkowej wersji wyposażenia - excite - liczyć można ponadto na:

przednie reflektory led,

17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich (w standardzie 16-calowe stalowe),

nawiewy na drugi rząd siedzeń,

skórzaną kierownicę,

dotykowy ekran o przekątnej 12,3 cala,

6 głośników,

3 porty usb z przodu i 1 z tyłu.

Topowa, wyceniona na 116 700 zł, konfiguracja - exclusive - oferuje też:

system kamer z widokiem 360 stopni,

podgrzewane przednie fotele,

elektrycznie sterowane lusterka boczne,

podgrzewaną kierownicę,

przyciemniane tylne szyby,

18-calowe obręcze kół z oponami 215/50.

Bez względu na wersję, każde nowe MG z benzynowym silnikiem objętej jest 7-letnią gwarancją limitowaną przebiegiem 150 tys. km.

197 KM i 7 lat gwarancji za 98 tys. zł. Sprawdzany nowe MG ZS hybryd+ INTERIA.PL