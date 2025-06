Dlaczego alternator nie ładuje? Przyczyn może być kilka

Konstrukcja auta to organizm naczyń połączonych. Oczywiście, często bywa tak, że gdy zepsuje się jeden z elementów, wciąż mamy szanse się poruszać i dojechać przynajmniej do warsztatu. W przypadku awarii alternatora kierowcy mają zwykle od 20 do 80 km na to, by dotrzeć autem do serwisu. Co gorsza, początkowo nie zawsze wiadomo, co jest przyczyną tego, że auto stanęło, bo czasem o usterce nie informuje żadna kontrolka.