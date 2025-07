Komputer pokazuje "service". Ile mogę przejechać z takim komunikatem?

Świecąca kontrolka Service (zwykle żółta) to komunikat, że komputer sterujący wykrył jakąś nieprawidłowość. Nie wiadomo jednak, czy mamy do czynienia z drobną uwagą dotyczącą terminowej wymiany oleju, czy może z poważną usterką grożącą awarią silnika. Jak długo można jechać z taką kontrolką i dlaczego lepiej od razu zadzwonić do mechanika?