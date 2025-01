Kolor i zachowanie kontrolki dostarczają podstawowych informacji o skali problemu. Żółta lub pomarańczowa lampka sygnalizuje awarie, które zwykle pozwalają na kontynuację jazdy, choć zaleca się szybkie zaplanowanie wizyty u mechanika i zdiagnozowanie przyczyny . Tego rodzaju usterki mogą dotyczyć na przykład układu emisji spalin lub problemów z przewodami, co może skutkować zwiększonym zużyciem paliwa lub wyższą emisją szkodliwych substancji. Czerwony kolor kontrolki oznacza natomiast sytuację alarmową, wymagającą szybkiej interwencji i przerwania jazdy, ponieważ wiąże się z krytycznymi uszkodzeniami, takimi jak przegrzanie silnika. Ignorowanie tego sygnału prowadzi do kosztownych napraw, a nawet trwałego unieruchomienia pojazdu .

Kontynuowanie jazdy jest szczególnie ryzykowne, gdy czerwona kontrolka check engine zaczyna migać, ponieważ w wielu modelach aut jest to sygnał niestabilnej pracy układu napędowego. W takich przypadkach dalsze użytkowanie samochodu prowadzi do uszkodzenia katalizatora lub innych kluczowych elementów silnika. Ignorowanie migającej kontrolki, nawet przy pozornie normalnej pracy pojazdu, skutkuje znacznie większymi uszkodzeniami. Jeżeli okoliczności zmuszają nas do dalszej jazdy, należy unikać wysokich obrotów, gwałtownego przyspieszania i długotrwałego obciążania silnika, co pozwala zminimalizować ryzyko dalszych uszkodzeń.