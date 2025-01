Holowanie na autostradzie. Kierowcy popełniają kardynalny błąd

Co do zasady, samodzielne holowanie pojazdów na autostradzie jest zabronione. Nie wolno holować nawet do najbliższego wyjazdu ani miejsca obsługi podróżnych. Niestety, wielu kierowców lekceważy ten zakaz. W ten sposób dowodzą, że nie dorośli do ruchu autostradowego i nie rozumieją, jakie stwarzają zagrożenie.