Uber to amerykańska firma, która stworzyła aplikację mobilną umożliwiającą zamawianie przejazdów. Przedsiębiorstwo od lat zapowiada, że intensywnie pracuje nad wprowadzeniem autonomicznych taksówek, które będą działały podobnie do tradycyjnych usług przewozowych - pasażerowie standardowo zamówią przejazd z telefonu, a do celu zabierze ich pojazd bez kierowcy. To duża innowacja w branży, dlatego wyścig zbrojeń - szczególnie w USA - trwa w najlepsze. Europa przygląda się temu nieco spokojniej, ale sytuacja może się wkrótce zmienić dzięki nowej współpracy Ubera.