Niemcy szykują się do wprowadzenia nowego - wzorowanego na francuskich rozwiązaniach - programu leasingu socjalnego skierowanego do osób o niskich i średnich dochodach. Palny władz ujawniła w rozmowie z tygodnikiem Wirschaftswoche rzecznik partu SPD - Isabel Cademartori.

Samochody w Niemczech droższe o 40 proc. To wina elektryków

Mimo rosnącej popularności samochodów elektrycznych w Niemczech, zakup nowego auta stanowi coraz większe wyzwanie również dla osób zarabiających w Euro za Odrą. Z opublikowanego niedawno raportu "The Automotive Pricing Study" opracowanego przez firmy analityczne JATO Dynamics, Oliver Wayman i Marsh McLennan, wynika, że elektryczna transformacja w motoryzacji przyczyniła się do wzrostu cen aut o 40 proc. i spadku sprzedaży nowych samochodów w Niemczech w latach 2019-2024 o około 22 proc.

Autorzy raportu zestawienia zauważają, że "tylko jedna trzecia wzrostu cen jest związana z samochodami stricte elektrycznymi", a pozostałe wzrosty cen napędzane są przez "inne zelektryfikowane układy napędowe, inflację i czynniki ekonomiczne".

Trudno jednak nie zauważyć, że nowe limity emisji CO2 i przepisy dotyczące obowiązkowego wyposażenia samochodów niemal całkowicie zdemolowały popularny niegdyś segment A.

W "The Automotive Pricing Study" czytamy np. że spadek sprzedaży w Niemczech jest najbardziej widoczny w segmencie cenowym poniżej 30 000 euro, czyli - przy obecnym kursie - około 128 tys. zł.

Pomimo 24 proc. wzrostu wynagrodzeń netto w latach 2019-2024, przystępność cenowa samochodów w Niemczech spadła o 11 proc. ze względu na rosnące ceny i spadek dostępności opcji na poziomie podstawowym

Nowy elektryk za 99 euro miesięcznie. Niemcy chcą być jak Francja i Polska

Plan na naprawę takiej sytuacji przedstawiła rzeczniczka wchodzącej w skład koalicji rządzącej partii SPD. W rozmowie z tygodnikiem Wirschaftswoche Isabel Cademartori zdradziła, że niemieckie władze chcą zaproponować obywatelom program leasingu socjalnego skierowanego do kierowców o niskich i średnich dochodach. Cademartori nie ukrywa, że niemieckie rozwiązania w tym zakresie mają być wzorowane na podobnym programie leasingu socjalnego funkcjonującym do niedawna we Francji, gdzie w półtora roku z państwowego wsparcia skorzystało ponad 50 000 francuskich kierowców.

W swoich założeniach pomysł przypomina też funkcjonujący dziś w Polsce program dopłat do samochodów elektrycznych naszEauto. SPD chce, by państwo pokrywało wpłatę własną niezbędną do uruchomienia leasingu. Dzięki czemu - przez kolejne trzy lata - kierowcy korzystaliby z nowego elektrycznego samochodu w formie najmu, z niską preferencyjną ratą miesięczną.

Sam program leasingu socjalnego miałby być skierowany do osób o niskich i średnich zarobkach. W Niemczech oznacza to między 40 a 60 tys. euro rocznie, czyli miesięczną pensję w granicach od około 14 000 do ponad 24 000 zł. Przedstawicielka SPD nie ukrywa, że celem jest rata miesięczna na poziomie "poniżej 100 euro", a dopłaty objąć mają elektryczne modele w cenach od 20 000 do 25 000 euro.

423 zł miesięcznie za nowe auto. Leasing konsumencki na samochody elektryczne w Niemczech

Nie jest tajemnicą, że na francuskich dopłatach do samochodów elektrycznych zyskali głównie rodzimi producenci pokroju Renault czy Peugeota. W Niemczech miałoby być podobnie. Również w tym przypadku pomóc mają rozwiązania stosowane we Francji, gdzie pojazdy kwalifikujące się do dotacji musiały spełniać konkretne wymogi środowiskowe.

Ściślej - przy ocenie wniosków we Francji pod uwagę brane było np. miejsce produkcji pojazdu i wpływ na środowisko jego transportu z miejsca wyprodukowania. W ten sposób dotacje w praktyce ograniczone zostały wyłącznie do aut europejskich producentów, co zamknęło drogę do skorzystania z nich chińskim markom.

Volkswagen zgarnie dopłaty do elektryków w Niemczech?

Rzeczniczka SPD potwierdza, że plany wprowadzenia leasingu konsumenckiego dla samochodów elektrycznych w cenie 20-25 000 euro znalazły się w umowie koalicyjnej. Zdradza również, że obecnie rząd pracuje nad budżetem federalnym na lata 2025-2026, więc realny termin wejścia w życie dopłat do leasingu aut elektrycznych to rok 2027. Data i poziom cenowy nieprzypadkowo zbiega się z terminem planowanego debiutu rynkowego Volkswagen ID.1.

Wstępne rządowe analizy wykazały, że - przy obowiązywaniu podobnych założeń co we Francji - z leasingu socjalnego mogłoby skorzystać nawet 850 000 niemieckich gospodarstw domowych.

