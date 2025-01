Nowe dopłaty do elektrycznych samochodów. Rusza program NaszEauto

Paweł Rygas Aktualizacja

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło właśnie szczegóły nowego programu dofinansowania do samochodów elektrycznych NaszEauto. Resort przewiduje dopłaty do zakupu i wynajmu długoterminowego elektryków, które ruszyć mają już 3 lutego. Budżet programu to aż 1,6 mld zł.