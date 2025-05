Rewolucja na niemieckich autostradach. Zawód kierowcy odejdzie do lamusa

Wszystko wskazuje na to, że przyszłość transportu drogowego będzie oparta na autonomicznych pojazdach. W Niemczech wizja ciężarówek poruszających się bez kierowców nabiera realnych kształtów. W ramach projektu badawczego ATLAS-L4 konsorcjum złożone z 12 partnerów osiągnęło duże postępy do dopuszczenia pojazdów autonomicznych do ruchu publicznego.