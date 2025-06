Przenikanie oleju do gleb i wód gruntowych to nie jedyne zagrożenie. Opary z wylanego oleju powodują podrażnienia dróg oddechowych, kaszel, a w skrajnych przypadkach zapalenie płuc. Długotrwała ekspozycja na działanie substancji ze zużytego oleju może prowadzić do nowotworów, uszkodzeń układu nerwowego oraz chorób narządów wewnętrznych takich jak nerki czy wątroba. Spalanie oleju w nieodpowiednich instalacjach uwalnia do atmosfery mnóstwo niebezpiecznych związków chemicznych.