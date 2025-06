W odpowiedzi na takie zachowania na drogach, Małopolska Policja postanowiła zorganizować wojewódzkie działania pod nazwą "Bezpieczny Motocyklista" w ramach trwającej od kilku miesięcy ogólnopolskiej akcji "Jednośladem bezpiecznie do celu". Efekty działań policjantów budzą niepokój, pokazując, że wciąż wiele pracy przed nimi.

W ramach jednodniowej akcji policyjnej, która odbyła się 22 czerwca 2025 roku na terenie Małopolski, skontrolowano aż 1216 motocyklistów. W trakcie zorganizowanych działań, policjanci ujawnili 130 wykroczeń w ruchu drogowym, z których 33 dotyczyły przekroczenia dopuszczalnej prędkości. W przypadku ośmiu osób funkcjonariusze stwierdzili brak odpowiednich uprawnień do kierowania jednośladami. Zatrzymano również 27 dowodów rejestracyjnych z uwagi na nieodpowiedni stan techniczny motocykli.

Wypadki drogowe z udziałem motocyklistów często kończą się tragicznie m.in. dlatego, że w razie zderzenia nie chroni ich karoseria pojazdu tak, jak w przypadku kierowców samochodów osobowych. Właśnie z uwagi na to akcje policyjne mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa motocyklistów mają sens. Dodatkowym argumentem za częstszymi działaniami policji są statystyki, które wciąż nie wyglądają najlepiej, choć można w nich dostrzec pozytywny trend.

Bezpieczniej w Małopolsce. Statystyki wypadków to potwierdzają

Jak podaje Małopolska Policja, w bieżącym roku na terenie województwa małopolskiego doszło do 102 wypadków z udziałem motocyklistów. To o 31 zdarzeń mniej w porównaniu z analogicznym okresem z ubiegłego roku. Poprawa widoczna jest również w innych danych statystycznych. W 2025 roku śmierć w wypadkach motocyklowych na terenie Małopolski poniosła jedna osoba, a 107 zostało rannych. Rok temu statystyki były mniej optymistyczne - do połowy roku odnotowano 7 ofiar śmiertelnych i 127 osób rannych.