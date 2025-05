Motocykliści, to grupa uczestników ruchu drogowego, którzy są szczególnie mocno narażeni na tragiczne w skutkach wypadki drogowe. Wynika to między innymi z konstrukcji tego rodzaju pojazdów. Są one zdolne do rozwijania dużych prędkości, a jednocześnie w żaden sposób nie chronią kierującego, narażając go na cięższe w skutkach wypadki.

Sezon motocyklowy dopiero się zaczął, a statystyki już niepokoją

Jak wynika z informacji udostępnionych przez KGP, w pierwszych niespełna czterech miesiącach 2025 roku, na polskich drogach doszło do 356 wypadków z udziałem motocyklistów. Spośród nich, 21 zdarzeń drogowych zakończyło się śmiercią motocyklisty.

Odnosząc te dane do analogicznego okresu w ubiegłym roku, można się dowiedzieć, że w 2025 roku liczba wypadków wzrosła o 17, a liczba ofiar śmiertelnych zmalała o 18 osób.

Grupa, która stwarza największe zagrożenie na motocyklach

Dalsza analiza danych uwidacznia pewien niepokojący trend dotyczący grupy wiekowej, która stwarza największe zagrożenie na motocyklach. Według statystyk najczęściej sprawcami wypadków na jednośladach są osoby w wieku 40 - 59 i 25 - 39 lat. Przykładów potwierdzających ten trend, można znaleźć w mediach całe mnóstwo.

Wiadomo, kto stwarza największe zagrożenie w społeczności motocyklowej. 123 rf 123RF/PICSEL

Jednym z nich może być tragedia, w której śmierć poniósł 29-letni motocyklista. Mężczyzna uderzył w betonowe ogrodzenie na łuku drogi w miejscowości Wijewo. Poniósł śmierć mimo wysiłków świadków i ratowników LPR, którzy udzielali mu pierwszej pomocy.

Kierowcy, jako główni sprawcy wypadków motocyklowych w 2023 roku

Często na samochodach można spotkać nalepki o tym, ze motocykle są wszędzie. Mają one na celu mobilizowanie kierowców do zachowania szczególnej ostrożności wobec na tej grupy uczestników ruchu drogowego, by nie powodować dla nich zbędnego zagrożenia. Ubiegłoroczne statystyki udostępnione przez Biuro Ruchu Drogowego KGP pokazują, że faktycznie sporo incydentów motocyklowych zdarza się z powodu błędów kierujących samochodami osobowymi - to aż 55,7 proc. wypadków.

Statystyki pokazują główne grzechy motocyklistów. NewsLubuski East News

Kierowcy samochodami często wymuszają pierwszeństwo motocyklistom, zajeżdżają im drogę lub nieprawidłowo wyprzedzają. Przykładem może być kierowca, który na wrocławskim jagodnie potrącił motocyklistkę i został ukarany za nieprawidłowe wyprzedzanie. Warto zauważyć, że przewinienia kierowców samochodów osobowych nie sprawiają, że motocykliści są zupełnie niewinni.

Motocykliści nie są niewiniątkami. Również mają swoje za uszami

Kierujący motocyklami również mają swoje za uszami, a statystyki z 2024 roku pokazują to w dość jaskrawy sposób. Można wywnioskować z nich, że kierujący motocyklami powodowali co 5 wypadek poprzez niedostosowanie prędkości do panujących warunków. Ponadto nie zachowywali oni bezpiecznej odległości, wyprzedzali w nieprawidłowy sposób, nie ustępowali pierwszeństwa i skręcali w nieprawidłowy sposób.

W 2024 roku, zgodnie z raportem KGP doszło do 2447 zdarzeń z udziałem motocyklistów, czyli o 500 więcej niż w 2023 roku. W wypadkach motocyklowych życie straciło 229 osób, a więc o 33 osoby więcej niż rok wcześniej.

