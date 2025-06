Na co dzień Uznański-Wiśniewski jeździ Volkswagenem Passatem, a jego żona, posłanka Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, Jeepem Wranglerem Sahara.

Sławosz Uznański-Wiśniewski to zapalony biegacz i narciarz

Kondycja fizyczna odgrywa kluczową rolę w przygotowaniach astronautów do lotu kosmicznego. Sławosz Uznański-Wiśniewski doskonale to rozumie i, zgodnie z tym, co można znaleźć na jego Instagramie, sporo czasu poświęca na aktywność fizyczną - bieganie, trekking w górach czy narciarstwo.