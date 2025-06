Podstawowym wymogiem dla okularów przeciwsłonecznych przeznaczonych do jazdy samochodem jest skuteczna ochrona przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym. Długotrwałe narażenie na promienie UV może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, takich jak zaćma czy zwyrodnienie plamki żółtej. Dlatego niezbędne jest wybieranie modeli oznaczonych symbolem "UV-400" lub "100% UV protection", które gwarantują pełną ochronę przed promieniowaniem o długości fali do 400 nanometrów. Warto pamiętać, że nawet szyby samochodowe zapewniają częściową ochronę przed promieniowaniem UV, jednak nie zastępują one okularów przeciwsłonecznych.