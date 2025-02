Konsekwencje złamania tych przepisów są zdecydowanie poważniejsze niż można by przypuszczać. Poza wysokim mandatem w wysokości 1500 złotych, w skrajnych przypadkach sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów, a nawet karę pozbawienia wolności. Może się tak wydarzyć, gdy dojdzie do wypadku (spowodowanego przez kierowcę bez okularów) lub w wyniku zaistnienia recydywy czy innych okoliczności obciążających.

W przypadku kontroli drogowej warto mieć przy sobie zapasową parę okularów, jeśli są one wymagane do prowadzenia pojazdu. Wówczas, nawet gdy w dokumencie prawa jazdy mamy kod 01.01, ale mamy okulary “na zmianę” prowadząc w soczewkach, policjant z pewnością doceni takie podejście do sprawy i jest wysoka szansa na to, że unikniemy wysokiego mandatu.