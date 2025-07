W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na najbardziej oczywiste powody, które sprawiają, że mycie samochodu w słońcu nie jest dobrym pomysłem. Chodzi o nieestetycznie wyglądające zacieki. Wysokie temperatury powodują niemal błyskawiczne wyschnięcie środka czyszczącego, zanim uda się go spłukać wodą. Dlatego warto wybierać miejsca zacienione, gdzie wysychanie będzie zachodziło trochę wolniej.

Jakby tego było mało, kolejnym argumentem za tym, by wstrzymać się od mycia auta w pełnym słońcu są pyłki. Niestety latem jest ich zdecydowanie więcej niż zimą, a to powoduje, że szansa na opuszczenie myjni czystym samochodem maleje. Z uwagi na to, najlepiej byłoby myć samochód późną nocą.