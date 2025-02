Od poniedziałku 3 lutego granice strefy płatnego parkowania w Warszawie zostałya powiększona o obszary Starego Mokotowa, Wyględowa, Wierzbna, Ksawerowa, Sielc i części Sadyby. Tym samym linie strefy zostają przesunięte do ulic Woronicza, Domaniewskiej i Idzikowskiego, od zachodu obszar poszerzenia sięgnie dotychczasowej granicy na ul. Żwirki i Wigury, a od wschodu granicą będzie ulica Czerniakowska. To około 7 tys. miejsc postojowych.

Zarząd Dróg Miejskich przekazał, że od 3 lutego warszawska strefa będzie liczyć ok. 67 tys. miejsc postojowych. Urzędnicy od początku stycznia przyjmują wnioski o abonamenty od mieszkańców nowego obszaru. Szacują, że znajduje się tam ok 6,5 tys. osób, którym taki abonament przysługuje. Do końca stycznia przyjęli już ok. 5,5 tys. wniosków o wydanie tego uprawnienia.