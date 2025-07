Relacje pomiędzy rowerzystami a kierowcami często są napięte. Obydwie grupy uczestników ruchu drogowego mają do siebie sporo zastrzeżeń, które nierzadko wywołują duże emocje podczas jazdy. Wśród nich znajduje się kwestia pierwszeństwa na przejazdach dla rowerów, którą niektórzy cykliści interpretują na swój sposób.

Dotyczy on kwestii pierwszeństwa na przejeździe dla rowerów. Wielu rowerzystów uznaje, że obowiązują ich podobne przepisy jak pieszych, a kierowcy są zobowiązani do ustępowania im pierwszeństwa, gdy wjeżdżają na przejazdu dla rowerów.

Przy czym równie ważny jest art. 14. tej samej ustawy, który mówi, że "zabrania się wchodzenia na jezdnię (...) bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych." Ponadto podczas przechodzenia przez przez jezdnię pieszy ma zachować szczególną ostrożność. To ważne zasady, zgodnie z nimi pieszy nie może tak po prostu wejść na przejście, zmuszając kierowców do gwałtownego hamowania.

Rowerzystów obowiązują nieco inne zasady niż pieszych, co potwierdza w swoim wpisie zielonogórska policja.

Kierujący rowerem, zbliżając się do przejazdu dla rowerów nie ma pierwszeństwa przed pojazdami jadącymi jezdnią, na której wyznaczono przejazd dla rowerów

Ustawodawca inaczej traktuje rowerzystów niż pieszych, ze względu na większą prędkość poruszania się. W efekcie mają oni pierwszeństwo tylko wtedy, gdy znajdują się na przejeździe rowerowym, co wynika z art. 27. 1. ustawy Prawo o ruchu drogowym. Natomiast wjechanie na przejazd rowerowy w sposób zmuszający kierowców do hamowania jest wymuszeniem pierwszeństwa, o czym mówi art 2: "ustąpienie pierwszeństwa - powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić kierującego do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnej zmiany prędkości,"