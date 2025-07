Pod tym kątem różni się to od przepisów dotyczących pieszych. Pieszy ma pierwszeństwo już w momencie zbliżania się do przejścia, gdy wyraźnie sygnalizuje zamiar wejścia na nie. Rowerzysta takiego przywileju nie ma. Musi faktycznie wjechać na przejazd.

Wielu cyklistów błędnie zakłada, że mają te same przywileje co piesi. To prowadzi do niebezpiecznych sytuacji, gdy rozpędzeni rowerzyści z pełną prędkością wjeżdżają na przejazd, licząc na pierwszeństwo, którego jeszcze nie mają.