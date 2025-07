Wielki powrót Izery. 4,5 mld zł na polski samochód elektryczny

Wniosek o 4,5 mld zł dofinansowania z KPO złożyły władze państwowej spółki ElectroMobility Poland S.A. To ostatnia szansa, by zamiast Izery w Jaworznie powstał "HUB elektromobilności" i fabryka samochodów elektrycznych. Firma nie ukrywa, że gigantyczna kwota pozwolić ma na realizację pierwszego z trzech etapów inwestycji. Co dalej z projektem polskiego samochodu elektrycznego?