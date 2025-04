Historia tworzenia samochodu przez ElectroMobility Poland zaczęła się w 2016 roku i od tego czasu koncepcja zmieniała się kilkukrotnie. Początkowo miała to być całkowicie polska konstrukcja, później makiety prezentujące wizję hatchbacka i SUV-a zaprojektowali Włosi (Torino Design) a zbudowali Niemcy (EDAG Egineering). Następnie podpisano umowę z chińskim Geely na dostarczenie platformy, na której miała powstać Izera, a za projekt seryjnej wersji auta odpowiedzialni byli włosi z Pininfariny.

Zapowiadano kontynuację projektu Izery, ale według „bardziej realistycznych założeń”. Sytuacja nie wyglądała jednak dobrze, szczególnie wtedy, gdy nowy prezes EMP Tomasz Kędzierski zapowiedział, że na zbudowanie fabryki, rozpoczęcie produkcji Izery oraz pierwsze miesiące działalności potrzeba 12-13 mld zł. Wcześniej mówiło się o 5-6 mld zł potrzebnych na wdrożenie auta do produkcji. Niezmiennie zaś spółka przez cały okres działalności otrzymała tylko 500 mln zł i to ze Skarbu Państwa, ponieważ przez lata nie zainteresował się nią żaden inwestor.

Co powstanie zamiast Izery?

Ostatecznie ElectroMobility Poland ogłosiło, że zamyka projekt Izera i nie będzie polskiej marki samochodów elektrycznych. Zapowiedziano jednak, że spółka nie rezygnuje z planów budowy fabryki aut w Jaworznie i że będą to pojazdy nie tylko elektryczne, ale i hybrydowe. O planach produkcji także samochodów z napędem spalinowym mówił już w listopadzie zeszłego roku wiceprezes EMP Łukasz Maliczenko w wywiadzie dla nas, ale wtedy nie było jeszcze informacji o tym, że nie będzie się to odbywało pod marką Izera.

Kolejne ciekawe informacje zdradził w ostatnim komunikacie Tomasz Kędzierski, obecny prezes EMP. Przekazał on, że spółka ma współtworzyć „europejską markę samochodów” wraz z „globalnym partnerem”. Nie podał o jaką firmę może chodzić, ale centrala zapowiadanego projektu ma znajdować się w Polsce, a produkcja odbywać się w Jaworznie. Nieco więcej na ten temat zdradził Maliczenko w rozmowie z DGP. Partnerem ma być chińska firma, choć nie potwierdza, że ma być to Geely, ponieważ nadal trwają negocjacje. Plany zakładają stworzenie modeli segmentu B i C, a EMP ma być współwłaścicielem marki.