Dla modelu Z-100 wszystkie parametry i atrybuty pojazdu są potwierdzone. Jesteśmy po symulacjach, walidacji i na etapie dialogu technicznego z dostawcami. Wiemy, co samochód sobą reprezentuje, mamy potwierdzoną pełną wykonalność. Teraz podążamy ścieżkami zmierzającymi do produkcji, rozpoczęliśmy przygotowania do homologacji.

zdradził Mydłowski