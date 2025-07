W skrócie Trasa Kaszubska, czyli droga ekspresowa S6, otrzymała oficjalną nazwę i pojawiły się pierwsze dwujęzyczne kaszubsko-polskie tablice.

Obecnie oznakowano 52 miejsca, z czego 12 tablic jest dwujęzycznych, a kolejne pojawią się po zakończeniu budowy następnych odcinków trasy.

Droga S6 łączy porty w północnej Polsce i jest częścią międzynarodowej trasy Via Hanseatica.

Pierwszą dwujęzyczną tablicę z nazwą "Trasa Kaszubska - Kaszëbskô Darga" odsłonięto w sobotę w Miejscu Obsługi Podróżnych (MOP) Kamień - Południe, przy drodze ekspresowej S6. Stało się przy okazji odbywającego się właśnie Światowego Zjazdu Kaszubów. W uroczystości uczestniczył m.in. wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.

52 tablice w dwóch województwach. 12 dwujęzycznych

Tablice z nazwą "Trasa Kaszubska" stanęły także w woj. zachodniopomorskim. Łącznie w obu województwach postawiono 52 tablice. Z czasem pojawią się kolejne, po zakończeniu prac na budowanych obecnie odcinkach drogi ekspresowej S6.

W woj. pomorskim postawiono na razie 12 tablic (dwujęzycznych, polsko-kaszubskich) na odcinku S6 Gdynia - Bożepole Wielkie. Pozostałe tablice pojawią się w przyszłym roku, gdy zakończą się prace na tej trasie w kierunku Słupska.

W woj. zachodniopomorskim wystawiono 38 tablic (w języku polskim) na odcinku Goleniów - Sianów. Pozostałe tablice będą montowane, gdy zakończy się budowa odcinka S6 Koszalin - Słupsk.

Droga ekspresowa S6 przebiega przez obszar zamieszkiwany przez Kaszubów, zarówno historycznie, jak i obecnie. Stanowi jeden z głównych szlaków komunikacyjnych w północnej części Polski. Stąd właśnie nadana jej oficjalnie nazwa.

Taki będzie miał przebieg budowana jeszcze Trasa Kaszubska, czyli droga ekspresowa S6 Marcin Gadomski PAP

Dotychczas Trasą Kaszubską określano wyłącznie odcinek drogi ekspresowej S6 pomiędzy Bożepolem Wielkim i węzłem Gdynia Wielki Kack w woj. pomorskim. To właśnie na położonych przy nim MOP-ach Kamień Północ i Kamień Południe, w miejscach najbardziej eksponowanych, stoją tablice z informacjami turystycznymi o regionie i drodze w języku kaszubskim. Powstały dzięki współpracy GDDKiA oraz Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Kaszëbskô Darga wciąż jest w budowie

Obecnie kierowcy mają do dyspozycji 230 km drogi ekspresowej S6, od Goleniowa do Sianowa i od Bożepola Wielkiego do Rusocina.

W budowie jest pozostała część tej trasy o długości blisko 110 km, która w przyszłości pozwoli połączenie portów w Szczecinie i Świnoujściu z portami w Gdańsku i Gdyni.

Do końca tego roku w planie jest oddanie odcinków S6 od Sianowa do Słupska. W przyszłym roku ma zakończyć się budowa pozostałej części trasy od Słupska do Bożepola Wielkiego. Wówczas trasa będzie w całości gotowa.

Kaszëbskô Darga to część międzynarodowej trasy Via Hanseatica

Droga ekspresowa S6 jest częścią międzynarodowej trasy Via Hanseatica łączącej miasta południowego Bałtyku, od niemieckiej Lubeki po łotewską Rygę. Na węźle Gdańsk Południe ma wspólny przebieg z S7, gdzie łączy się z Południową Obwodnicą Gdańska i oddaną w czerwcu tego roku pierwszą częścią Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. W granicach Polski to 480 km drogi od Kołbaskowa (granica z Niemcami) do Grzechotek (granica z Obwodem Królewieckim).