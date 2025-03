Ministerstwo Infrastruktury w ten szczególny dzień nadało pomorskiemu odcinkowi S6 nową nazwę, co jest ważnym krokiem w kierunku promocji i ochrony kaszubskiej tożsamości. Od wielu lat na terenie tego regionu można spotkać się z dwujęzycznymi tablicami, co podkreśla wyjątkowy charakter Kaszub.

Kaszubi pomimo tego, że optymistycznie przyjęli decyzję ministerstwa, to jednak nie do końca są zadowoleni. Rada Naczelna ZKP wnioskowała o dwujęzyczną nazwę dla całej drogi ekspresowej S6, a nie dla odcinka w województwie pomorskim.

We wpisie na profilu ZKP na Facebooku możemy przeczytać, że "taką decyzją zlekceważono jednomyślnie podjętą uchwałę Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego wzywającą do nazwania CAŁEJ S6 od Szczecina do Gdańska Trasą Kaszubską". To jednak nie koniec roszczeń Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Członkowie "zabiegają o zgodne z polskim prawem umieszczenie na S6 i Obwodnicy Metropolitarnej Trójmiasta tablic z nazwami miejscowości w języku kaszubskimi, w tych gminach gdzie gwarantuje to obowiązującą od 2005 r. Ustawa o języku regionalnym".