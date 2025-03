Co to jest IG-L?

IG-L to skrót od austriackiej ustawy o ochronie powietrza (Immissionsschutzgesetz-Luft). Na jej podstawie władze wprowadzają specjalne ograniczenia prędkości na drogach w celu zmniejszenia emisji spalin i hałasu. Podczas gdy standardowe ograniczenie na austriackich autostradach wynosi 130 km/h, na odcinkach oznaczonych jako IG-L limit ten zostaje najczęściej obniżony do 100 km/h.

Najprostsza odpowiedź? Praktycznie w całej Austrii. Łączna długość odcinków objętych ograniczeniami IG-L przekracza 400 kilometrów. Obejmują one rejony Tyrolu, Salzburga, Styrii, Górnej Austrii i Karyntii. System działa dynamicznie - specjalne czujniki monitorują poziom zanieczyszczeń, a gdy przekraczają one dopuszczalne normy, na elektronicznych tablicach pojawia się informacja o obniżonym limicie prędkości wraz z oznaczeniem IG-L.

Za przekroczenie ograniczenia prędkości w strefie IG-L grozi mandat od 30 do 90 euro. W przypadku poważniejszych wykroczeń, gdy prędkość zostaje przekroczona o ponad 50 km/h, kara może wzrosnąć nawet do 2180 euro. System egzekwowania przepisów w Austrii działa sprawnie - kierowca, którego przekroczenie prędkości zarejestruje fotoradar, po kilku tygodniach może spodziewać się listu z dowodem wykroczenia. Poza stacjonarnymi fotoradarami na austriackich autostradach funkcjonują kamery odcinkowego pomiaru prędkości, oraz służbę pełnią nieoznakowane patrole policji. W przypadku tych drugich mandat należy opłacić na miejscu.

Istotne są również terminy - standardowo kierowca ma dwa tygodnie na odwołanie, po tym czasie mandat wzrasta. Jednak nawet, gdy go przekroczymy, nadal możemy uniknąć mandatu, co udowadnia przykład kilku kierowców z Polski - najważniejsze, by dostarczyć austriackim organom dowody na to, że poruszaliśmy się autem bezemisyjnym. Uwaga, ograniczenie IG-L dotyczy także samochodów z napędem hybrydowym plug-in.