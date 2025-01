Znak IG-L w Austrii. Co oznacza tajemniczy skrót?

Austria to popularny kraj, przez który latem miliony Polaków jedzie na wakacje na przykład do Chorwacji, a zimą wybiera jako cel sam w sobie. Większość austriackich znaków przy drogach nie budzi wątpliwości, ale jeden, dość niepozorny, nie przyciąga specjalnej uwagi. To błąd, bo ignorowanie znaku IG-L z pewnością będzie miało konsekwencje - najczęściej w postaci mandatu.