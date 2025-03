Nowy znak dla kierowców w Europie. Będzie również w Polsce

Dochodzimy do niebywałego momentu, gdy coraz częściej pojawiające się niebezpieczne sytuacje na drogach sprawiają, że Europejska Komisja Gospodarcza (UNECE) musiała opracować wzór nowego znaku. Mamy w tym spory udział, bo w ostatnich miesiącach tylko na przejazdach kolejowych w Polsce doszło do co najmniej kilkunastu zdarzeń, które wynikały z lekkomyślności i pośpiechu.