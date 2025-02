Do zdarzenia doszło 18 lutego w Świebodzinie. Policja ustaliła, że za kierownicą siedział 24-latek, który po zdarzeniu był w szoku i niewiele pamiętał z całego zdarzenia. Policjanci poinformowali jednak, że kierowca tłumaczył, iż nie przygotował odpowiednio samochodu do jazdy. Jego szyby były zamarznięte, co znacznie ograniczyło mu widoczność. Kierowca nie był w stanie odpowiednio ocenić sytuacji na drodze, co zresztą widać na nagraniu.