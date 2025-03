Slalomem ominął zamykające się rogatki. Z naprzeciwka jechał patrol policji

W ciągu ostatnich kilku ostatnich tygodni na przejazdach kolejowych doszło do wielu niebezpiecznych sytuacji. Wyjątkową ignorancją wykazał się kierujący samochodem marki Kia, który w Nowej Iwicznej ominął dwie półzapory kolejowe. Co więcej, zrobił to na oczach policjantów.