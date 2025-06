Znak F-24 ma ostrzegać przed wjazdem pod prąd na autostradach i drogach ekspresowych, by zwiększyć bezpieczeństwo kierowców.

Znak F-23 określa środkowy pas wielofunkcyjny, który ułatwia skręt w lewo oraz włączanie się do ruchu w obszarze zabudowanym.

Na polskich drogach wkrótce pojawią się dwa nowe znaki – jeden to odświeżona wersja już znanego oznaczenia, drugi jest całkowicie nowy.

W Rządowym Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia o znakach i sygnałach drogowych. Głównym punktem są zmodernizowane tablice wskazujące drogę do konkretnego miasta czy węzła, jednakże zmiany są na tyle niezauważalne, że dostrzegą je jedynie specjaliści. Dodatkowo przy drogach pojawią się także zupełnie nowe znaki - jeden z nich został opublikowany przez GDDKiA, która poinformowała również, co będzie oznaczał.

Nowy znak na drogach. F-23 to "środkowy pas wielofunkcyjny"

Coraz częściej na nowych odcinkach dróg w miastach pojawia się dodatkowy, środkowy pas ruchu, dzięki któremu kierowcy skręcający w lewo mogą na niego wjechać i spokojnie czekać na możliwość wykonania manewru. Ułatwia również włączenie się do ruchu. Znak F-23 oznacza "środkowy pas wielofunkcyjny" i będzie stosowany w obszarze zabudowanym między skrzyżowaniami.

Znak F-23 to całkowita nowość na polskich drogach.

Chociaż sam znak jest całkowitą nowością, to na rodzimych drogach znajduje się wiele miejsc, w których dwa pasy ruchu prowadzące w przeciwnych kierunkach są rozdzielone szeroką wyspą, w efekcie czego powstaje dodatkowy pas ruchu. Dotychczas nie był on oznaczany w żaden sposób, a kierowcy naturalnie zaczęli z niego korzystać podczas skrętu w lewo lub włączania się do ruchu.