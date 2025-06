W wakacje spora część Polaków decyduje się wypocząć za granicą. Wielu decyduje się w związku z tym wybrać w podróż "na kołach" zamiast samolotem, a nawet jeśli zdecydują się dotrzeć do celu drogą powietrzną, to ostatecznie i tak w miejscu wypoczynku podróżują autem (należącym do znajomych czy pochodzącym z wypożyczalni).

Zacznijmy od Włoch - tam możemy dostać mandat za pozostawienie samochodu z uchyloną szybą. Wynika to z zapisów paragrafu 4 w 158 artykule włoskiego kodeksu drogowego. Stanowi on, że kierowca "ma obowiązek zachować odpowiednie środki ostrożności", m.in., by "zapobiec korzystaniu z pojazdu bez jego zgody". W skrócie, oznacza to, że zostawiając auto z uchyloną szybą zwiększamy ryzyko ewentualnej kradzieży. Mandat za takie wykroczenie może wynieść od 42 euro (ok. 180 zł) do 173 euro (ok. 740 zł).