O co pytają niemieccy celnicy Polaków na granicy?

Adwokatka Kamila Mathiess, która pracuje z Polakami w Niemczech, ostrzega, że te pytania nie są przypadkowe. To nie sprawdzenie preferencji, tylko metoda na wykrycie ewentualnego przemytu. Jeśli ktoś zadeklaruje, że nie pali, a w aucie znajdą się papierosy, uruchamiana jest procedura karna.

Celnik może uznać, że doszło do zatajenia informacji w celu uniknięcia opłat akcyzowych. Skutkiem może być postępowanie o przestępstwo skarbowe. W praktyce oznacza to możliwą konfiskatę towaru, naliczenie cła i podatku oraz grzywnę. W skrajnych przypadkach grozi kara do 10 lat więzienia.