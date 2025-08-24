W skrócie Nowy odcinek trasy S1 od Oświęcimia do Brzeszcz zostanie otwarty 25 sierpnia, ale początkowo dostępny tylko dla pojazdów do 3,5 tony.

Równocześnie udostępniona zostanie część obwodnicy Oświęcimia w ciągu drogi krajowej nr 44.

Docelowo droga S1 połączy A1 w Pyrzowicach z granicą ze Słowacją. Pełne ukończenie polskiej ekspresówki zaplanowano na przełom 2026 i 2027 roku.

Kiedy otwarcie nowego odcinka S1?

Wakacje 2025 roku kończą się z pojawieniem się na mapie dostępnych odcinków dróg szybkiego ruchu kolejnego fragmentu trasy S1. Minister infrastruktury, Dariusz Klimczak, poinformował, że już w poniedziałek 25 sierpnia otwarty zostanie liczący 10 km (z ponad 15-kilometrowego fragmentu) odcinek prowadzący od węzła Oświęcim do węzła Brzeszcze. "To będzie odcinek pierwszy, który będzie do dyspozycji kierowców w pełni przejezdny, mamy wszystkie pozwolenia. Ze względów komunikacyjnych nie możemy jeszcze oddać w tym momencie całego gotowego odcinka" - wyjaśnił Dariusz Klimczak.

Oprócz tego otwarty zostanie również fragment obwodnicy Oświęcimia w ciągu drogi krajowej nr 44. Wówczas kierowcy będą mogli skorzystać z liczącego 4,2 km odcinka prowadzącego od węzła Oświęcim do ronda w Pławach. Od grudnia 2024 roku w użytku jest 2,2-kilometrowy fragment łączący ronda na ul. Zatorskiej i ul. Jagiełły. Dokładnej godziny otwarcia odcinka S1 z Oświęcimia do Brzeszcz i części obwodnicy jeszcze nie znamy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma o tym poinformował w osobnym komunikacie.

Jak wspomnieliśmy, fragment S1, który w przyszłym tygodniu zostanie udostępniony kierowcom, to część odcinka realizacyjnego. Pełny odcinek poprowadzi od Oświęcimia do Dankowic - łącznie będzie on liczył 15,2 km. W jego ciągu zbudowane są trzy węzły drogowe: Oświęcim, Wola i Brzeszcze. Co więcej inwestycja objęła 18 obiektów inżynierskich, w tym m.in. pięć obiektów mostowych, siedem wiaduktów drogowych, dwa wiadukty kolejowe czy estakada.

Na szczególną uwagę zasługuje właśnie ta ostatnia, o długości 480 m, która przeprowadza drogę ekspresową nad dwutorową linią kolejową, przejściem dla zwierząt, stawem i drogą powiatową, a także most o długości 224 m nad korytem Wisły. Sam odcinek S1 będzie składać się z dwóch jezdni, a na każdej z nich znajdują się dwa pasy ruchu o szerokości 3,75 m i dwa pasy awaryjne mierzące po 2,5 m. Możliwa jest rozbudowa o kolejne pasy ruchu.

Odcinek S11 z ograniczeniami. Kto nie pojedzie?

Z racji, że część fragmentu S1 jest jeszcze w budowie, nowo udostępniony odcinek tymczasowo będzie dostępny tylko dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Taki stan będzie obowiązywać do momentu ukończenia budowy sąsiednich odcinków ekspresówki, czyli Oświęcim - Bieruń i Dankowice - Bielsko-Biała Hałcnów. Podobnie przeszło czterokilometrowy fragment obwodnicy będzie dostępny tylko dla kierowców samochodów o masie do 3,5 tony.

Kiedy droga ekspresowa S1 będzie gotowa?

Droga ekspresowa S1 znajduje się w ciągu VI korytarza Transeuropejskiej Sieci Transportowej, łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Południowej. Ekspresówka połączy A1 w Pyrzowicach z granicą ze Słowacją w Zwardoniu. Tam przechodzić będzie ona w słowacką autostradę D3. Po ukończeniu wszystkich odcinków pozostających w realizacji droga będzie miała ponad 133 km.

Zbyt długo na ukończenie nie trzeba będzie jednak czekać. Pozostała część opisanego powyżej fragmentu S1 prowadząca do Dankowic zostanie oddana do ruchu jeszcze pod koniec 2025 roku. Minister infrastruktury zapowiada, że droga ekspresowa S1 w całości, czyli autostrady A1 w Pyrzowicach do granicy Polski ze Słowacją w Zwardoniu, zostanie ukończona na przełomie 2026 i 2027 roku.

