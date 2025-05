Austriak zaskarżył Niemcy po kontroli w pociągu na granicy niemiecko-austriackiej, co doprowadziło do orzeczenia korzystnego dla niego.

Przed rozpoczęciem Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2024, w czerwcu 2024 r., zdecydowano się na objęcie kontrolami granic ze wszystkimi sąsiadami. Takie działanie miało na celu zmniejszyć ryzyko ewentualnych zagrożeń w czasie mistrzostw. We wrześniu 2024 r., po mistrzostwach Europy, zdecydowano się przedłużyć kontrole na granicach, a w połowie lutego 2025 roku zrobiono to ponownie, na sześć miesięcy.

Z kolei 6 maja 2025 r. kontrole stały się bardziej restrykcyjne. Wjazd do naszych zachodnich sąsiadów wiąże się z obowiązkowymi kontrolami dokumentów - wymaga się dokumentu tożsamości, dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz ważnej polisy OC. Ponadto niemieccy funkcjonariusze mają prawo do skontrolowania zawartości bagażnika i kabiny pojazdu.

Wyrok ten może zwiększyć świadomość obywateli na temat ich praw w kontekście kontroli granicznych. Może to prowadzić do większej liczby skarg i działań prawnych przeciwko nielegalnym praktykom, co z kolei może wpłynąć na zmianę polityki rządowej. Sprawa robi się coraz bardziej poważna, bo Czytelnicy regularnie zgłaszają nam problemy, jakie wywołuje obecność kontroli na granicach, takie jak np.zakorkowane drogi w Słubicach, będące efektem prób omijania korka na przejściu granicznym w Świecku. Pogarszająca się sytuacja może skłonić kolejne osoby do wejścia na drogę prawną i walki z decyzją niemieckiego rządu.