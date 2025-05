Kontrole obejmują sprawdzanie dokumentów tożsamości oraz zawartości pojazdów, co stanowi duże utrudnienie dla transgranicznych pracowników i firm transportowych.

Niemcy zaostrzyły kontrole graniczne z Polską, co spotkało się z krytyką m.in. ze strony polskich władz.

Od 6 maja 2025 roku obowiązują nowe zasady przekraczania granicy polsko-niemieckiej. Wjazd na terytorium Niemiec wiąże się z obowiązkowymi kontrolami dokumentów - wymagane są dokument tożsamości, dowód rejestracyjny pojazdu oraz ważna polisa OC. Funkcjonariusze niemieckich służb celnych mają również prawo do skontrolowania zawartości bagażnika i kabiny pojazdu. Choć kontrole mają charakter wyrywkowy, ich częstotliwość jest trudna do przewidzenia.

Jak podaje PAP, decyzja niemieckiego rządu o wprowadzeniu zaostrzonych kontroli na granicy spotkała się z krytyką nie tylko ze strony niektórych polityków niemieckich, ale również sąsiednich państw Unii Europejskiej. Swoje stanowisko w tej sprawie wyraził m.in. podsekretarz stanu w MSWiA, Maciej Duszczyk. Podkreślił on, że od momentu skutecznego zamknięcia przez Polskę szlaku migracyjnego prowadzącego przez Białoruś, dalsze utrzymywanie kontroli po stronie niemieckiej jest nieuzasadnione.

Zapytany o możliwość wprowadzenia ścisłych kontroli po polskiej stronie granicy z Niemcami, wiceminister odpowiedział, że "to jest absolutnie na stole, ale obecnie byłoby to "działanie nadmierne", na którym by straciło wielu naszych przedsiębiorców. Zaznaczył jednocześnie, że jeśli niemiecka strona podejmie działania "kompletnie nieracjonalne", Polska - w ramach ochrony własnych interesów i bezpieczeństwa granic - zareaguje adekwatnie i podejmie stosowne decyzje.