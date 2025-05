Każdy kierowca wjeżdżający do Niemiec musi być gotowy na rutynową kontrolę. Granicę przekroczyć można tylko z ważnym dokumentem tożsamości - dowodem osobistym albo paszportem. Brak dokumentu? Nie wjedziesz. Jeśli ktoś jest spoza Unii Europejskiej, musi udowodnić legalność pobytu - np. okazując wizę lub kartę pobytu.

Niemieccy celnicy mogą też sprawdzić, co przewozisz - zarówno w bagażniku, jak i kabinie. Kontrole są wyrywkowe, ale nieprzewidywalne. Auto może zostać zatrzymane, jeśli np. zwróci uwagę funkcjonariuszy - choćby przez nietypowy ładunek albo trasę przejazdu.

W przypadku podróży z Polski do Niemiec w ramach Unii Europejskiej, obowiązują następujące limity na przewóz alkoholu na własny użytek:

400 cygaretek (cygara o wadze do 3 g)

Kwoty do 10 000 euro (lub równowartość w innej walucie) można przewozić bez obowiązku zgłoszenia.

Na zmianach najbardziej ucierpią osoby, które codziennie kursują między Polską a Niemcami - głównie pracownicy transgraniczni. Dla nich kontrole oznaczają wydłużony czas dojazdu do pracy. Warto więc zaplanować wyjazd wcześniej, by nie spóźnić się do firmy.