GLC od lat jest najchętniej wybieranym modelem Mercedesa. W Polsce to także jeden z filarów sprzedaży marki. Elektryczna wersja nie jest niszowym eksperymentem, ale strategicznym krokiem - nowa generacja została zbudowana od podstaw jako samochód na prąd. Platforma, napęd i architektura baterii to zupełnie nowe rozwiązania, które mają zapewnić przewagę nad konkurencją.

W GLC dominuje nowy grill z niemal tysiącem punktów świetlnych Mercedes-Benz AG INTERIA.PL

Design nowego Mercedesa GLC: klasyka w nowym wydaniu

Nowy GLC nie ucieka w futurystyczne formy. Na pierwszy rzut oka widać, że to Mercedes - sylwetka pozostała proporcjonalna, z wyraźnie zarysowanymi nadkolami i mocno zaakcentowaną linią barków. Przód jest jednak zupełnie nowy: atrapa chłodnicy została przekształcona w podświetlany panel z chromowaną ramką i strukturą o wyglądzie przyciemnionego szkła. Opcjonalnie można ją wzbogacić o 942 podświetlane punkty LED, które tworzą efekt pikselowej animacji przy otwieraniu i ładowaniu auta.

Z boku GLC prezentuje się bardziej masywnie niż poprzednik - wrażenie potęguje zwiększony rozstaw osi (2972 mm) i duże, nawet 21-calowe felgi. Linie boczne są czyste, co wpisuje się w filozofię marki "Sensual Purity". Chromowane detale w górnej części drzwi i ramkach szyb podkreślają elegancję, a schowane klamki nadają całości nowoczesny sznyt. Mercedes GLC 400 4MATIC ma 4845 mm długości, 1913 mm szerokości i 1644 mm wysokości. To wartości większe niż w poprzedniku, co przełożyło się na większą przestrzeń w kabinie.

Powiększony rozstaw osi i króciutkie zwisy – to zapowiedź naprawdę przestronnej kabiny Mercedes-Benz AG materiały prasowe

Tył wyróżnia się charakterystycznymi światłami w kształcie gwiazdy, które również potrafią animować, gdy samochód się odblokowuje lub ładuje. Dach zakończono dwuczęściowym spojlerem z czarną krawędzią, co optycznie obniża sylwetkę. Całość wygląda dojrzale, nowocześnie, ale bez designerskich eksperymentów. To ewolucja formy znanej z dotychczasowego GLC, która będzie łatwa do zaakceptowania także przez dotychczasowych klientów.

W tylnych lampach również zaszyto logo Mercedesa Mercedes-Benz AG materiały prasowe

Wnętrze elektrycznego GLC: cyfrowa dominacja i więcej miejsca

Największą nowością we wnętrzu jest 39,1-calowy Hyperscreen - największy ekran w historii Mercedesa. Łączy zestaw wskaźników, centralny ekran i wyświetlacz pasażera w jedną taflę. To nie tylko efektowny gadżet, ale też narzędzie, które zmienia sposób obsługi. Mercedes zastosował matrycowe podświetlenie LED pozwalające regulować jasność poszczególnych sekcji ekranu, a całość współpracuje z nową generacją systemu MBUX, wykorzystującą sztuczną inteligencję Microsoftu i Google.

Trzy ekrany połączono tak, by tworzyły jeden wielki Hyperscreen INTERIA.PL

Rozstaw osi wydłużono o 8 cm względem spalinowej wersji, co przełożyło się na przestrzeń: z przodu pasażerowie mają o 13 mm więcej miejsca na nogi i 46 mm nad głową, a z tyłu odpowiednio 47 i 17 mm. Bagażnik ma pojemność 570 l, a po złożeniu oparć rośnie do 1740 l. Dodatkowy schowek pod maską (tzw. frunk) daje jeszcze 128 l.

Przeszło 120-litrowy frunk zmieści weekendową torbę INTERIA.PL

Ciekawostką jest opcjonalne wnętrze w pełni wegańskie, certyfikowane przez The Vegan Society. To pierwszy taki przypadek w motoryzacji - wszystkie materiały od tapicerki po podsufitkę pozbawione są dodatków pochodzenia zwierzęcego.

Bagażnik ma 570 l pojemności, ale część zabiera schowek pod podłogą INTERIA.PL

Napęd i bateria Mercedesa GLC 400: dwa biegi i 490 KM mocy

GLC 400 4MATIC korzysta z dwóch silników elektrycznych - jeden napędza tylną oś, drugi włącza się na przedniej w razie potrzeby. Łączna moc to 360 kW (490 KM), a moment obrotowy dostępny od zera przekłada się na 4,3 s do setki.

Nietypowym rozwiązaniem jest dwubiegowa przekładnia na tylnej osi. Krótsze przełożenie odpowiada za przyspieszenia i uciąg (pociągnie przyczepę o masie do 2,4 t), a drugie za jazdę z wyższymi prędkościami i oszczędność energii.

Litowo-jonowa bateria ma 94 kWh pojemności użytecznej i została opracowana w nowej technologii - z anodami wzbogaconymi o krzem i z mniejszą zawartością kobaltu. Jej gęstość energii sięga 680 Wh/l, a cała konstrukcja została zaprojektowana modułowo, tak by można było wymieniać elementy elektroniki bez rozbierania całego pakietu.

GLC proponuje wegańskie wnętrze z certyfikatem The Vegan Society Mercedes-Benz AG materiały prasowe

Zasięg i ładowanie elektrycznego GLC: ponad 700 km i 330 kW

Najważniejsze liczby: zasięg WLTP wynosi od 571 do 713 km, a ładowanie od 10 do 80 proc. na stacji o mocy 330 kW trwa 22 minuty. Wystarczy 10 minut, by dodać 303 km zasięgu. To wartości, które mogą być realną przewagą nad konkurentami i kluczowym argumentem dla sceptyków elektromobilności.

Ładowanie prądem przemiennym odbywa się z mocą 11 kW (standard) lub 22 kW (opcja). W praktyce oznacza to pełne naładowanie w nocy z domowej wallboxa, a szybkie doładowania w trasie ograniczają się do krótkiej przerwy na kawę.

Samochód przygotowano też do ładowania dwukierunkowego - może oddawać energię do domu (V2H) lub sieci (V2G).

Miejsca wokół kolan i nad głową jest aż nadto INTERIA.PL

Komfort jazdy w Mercedesie GLC: technologia z S-Klasy

GLC korzysta z pneumatycznego zawieszenia AIRMATIC znanego z S-Klasy. System automatycznie dopasowuje wysokość nadwozia do warunków i prędkości, a w nowej wersji może nawet wykorzystywać dane z Google Maps i innych aut Mercedesa, by lepiej reagować np. na progi zwalniające. Opcjonalna funkcja skrętu tylnej osi zmniejsza średnicę zawracania do 11,2 m - to wynik lepszy niż w wielu kompaktach.

Fotele posiadają certyfikat AGR (Niemieckiego Stowarzyszenia na rzecz Zdrowych Pleców), a wyciszenie kabiny wsparto m.in. elastomerowymi poduszkami tłumiącymi wibracje pomiędzy zawieszeniem a nadwoziem.

Tak jak w modelu CLA, tafla szyberdachu może mieć podświetlane gwiazdki Mercedes-Benz AG materiały prasowe

Mercedes GLC kontra BMW Neue Klasse - dwa różne podejścia

Mercedes GLC 400 4MATIC z EQ Technology to elektryk, który nie próbuje być awangardą, tylko konsekwentnie rozwija najlepiej sprzedający się model marki. Ma przestronne wnętrze, dużą funkcjonalność i osiągi godne topowego SUV-a. Najmocniejszą stroną jest jednak połączenie zasięgu ponad 700 km i szybkiego ładowania, które stawia GLC w gronie liderów segmentu.

Kilka dni temu swą premierę świętowało BMW iX3 nowej generacji, zbudowane w duchu Neue Klasse. To auto, które wygląda jak manifest przyszłości: bardzo odważny design, nowa koncepcja wnętrza, mocno futurystyczny język stylistyczny. Na tym tle GLC wydaje się bardziej zachowawcze - Mercedes nie eksperymentuje z proporcjami, tylko stawia na ewolucję znanej formuły.

BMW zaskakuje nowymi kształtami, Mercedes stawia na klasykę materiały prasowe

Dla wielu klientów może to być atut. Kierowcy, którzy nie mają ochoty przesiadać się do samochodu wyglądającego jak prototyp z targów motoryzacyjnych, w salonie Mercedesa znajdą alternatywę: auto nowoczesne technicznie, ale stylistycznie i funkcjonalnie bliższe dotychczasowym przyzwyczajeniom. W świecie, w którym BMW ryzykuje radykalną zmianę wizerunku, Mercedes proponuje bardziej konserwatywną drogę - i może właśnie to okaże się przepisem na rynkowy sukces.

