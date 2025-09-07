Mercedes GLC na prąd. Najpopularniejszy SUV marki wjeżdża w nową erę

Adam Majcherek

Adam Majcherek

Mercedes GLC doczekał się elektrycznej wersji. To najważniejszy SUV marki w Polsce i na świecie, a teraz pojawia się w odmianie 400 4MATIC z EQ Technology. Ma 490 KM mocy, sprint do setki w 4,3 s i zasięg sięgający 713 km. To wartości, które stawiają go w czołówce segmentu, a czas ładowania - 22 minuty od 10 do 80 proc. - może być jednym z jego największych atutów.

Nowy Mercedes GLC robi znakomite pierwsze wrażenie
Nowy Mercedes GLC robi znakomite pierwsze wrażenieINTERIA.PL

GLC od lat jest najchętniej wybieranym modelem Mercedesa. W Polsce to także jeden z filarów sprzedaży marki. Elektryczna wersja nie jest niszowym eksperymentem, ale strategicznym krokiem - nowa generacja została zbudowana od podstaw jako samochód na prąd. Platforma, napęd i architektura baterii to zupełnie nowe rozwiązania, które mają zapewnić przewagę nad konkurencją.

Czerwony samochód elektryczny marki Mercedes-Benz GLC ustawiony na czarnym tle, widok z przodu, nowoczesny grill z charakterystycznym logo marki i światłami LED podkreślającymi dynamiczny design auta.
W GLC dominuje nowy grill z niemal tysiącem punktów świetlnychMercedes-Benz AGINTERIA.PL

Design nowego Mercedesa GLC: klasyka w nowym wydaniu

Nowy GLC nie ucieka w futurystyczne formy. Na pierwszy rzut oka widać, że to Mercedes - sylwetka pozostała proporcjonalna, z wyraźnie zarysowanymi nadkolami i mocno zaakcentowaną linią barków. Przód jest jednak zupełnie nowy: atrapa chłodnicy została przekształcona w podświetlany panel z chromowaną ramką i strukturą o wyglądzie przyciemnionego szkła. Opcjonalnie można ją wzbogacić o 942 podświetlane punkty LED, które tworzą efekt pikselowej animacji przy otwieraniu i ładowaniu auta.

Z boku GLC prezentuje się bardziej masywnie niż poprzednik - wrażenie potęguje zwiększony rozstaw osi (2972 mm) i duże, nawet 21-calowe felgi. Linie boczne są czyste, co wpisuje się w filozofię marki "Sensual Purity". Chromowane detale w górnej części drzwi i ramkach szyb podkreślają elegancję, a schowane klamki nadają całości nowoczesny sznyt. Mercedes GLC 400 4MATIC ma 4845 mm długości, 1913 mm szerokości i 1644 mm wysokości. To wartości większe niż w poprzedniku, co przełożyło się na większą przestrzeń w kabinie.

Czerwony SUV Mercedes-Benz z widocznymi czarnymi felgami stoi na tle ciemnego tła, wyraźnie podkreślony aerodynamiczny kształt nadwozia oraz przyciemniane szyby.
Powiększony rozstaw osi i króciutkie zwisy – to zapowiedź naprawdę przestronnej kabinyMercedes-Benz AGmateriały prasowe

Tył wyróżnia się charakterystycznymi światłami w kształcie gwiazdy, które również potrafią animować, gdy samochód się odblokowuje lub ładuje. Dach zakończono dwuczęściowym spojlerem z czarną krawędzią, co optycznie obniża sylwetkę. Całość wygląda dojrzale, nowocześnie, ale bez designerskich eksperymentów. To ewolucja formy znanej z dotychczasowego GLC, która będzie łatwa do zaakceptowania także przez dotychczasowych klientów.

Czerwony samochód typu SUV marki Mercedes-Benz, widok od tyłu, z wyrazistymi światłami LED i tablicą informacyjną z napisem 'The electric GLC', ustawiony na ciemnym tle.
W tylnych lampach również zaszyto logo MercedesaMercedes-Benz AGmateriały prasowe

Wnętrze elektrycznego GLC: cyfrowa dominacja i więcej miejsca

Największą nowością we wnętrzu jest 39,1-calowy Hyperscreen - największy ekran w historii Mercedesa. Łączy zestaw wskaźników, centralny ekran i wyświetlacz pasażera w jedną taflę. To nie tylko efektowny gadżet, ale też narzędzie, które zmienia sposób obsługi. Mercedes zastosował matrycowe podświetlenie LED pozwalające regulować jasność poszczególnych sekcji ekranu, a całość współpracuje z nową generacją systemu MBUX, wykorzystującą sztuczną inteligencję Microsoftu i Google.

Mężczyzna siedzący na fotelu kierowcy w luksusowym samochodzie, przed nim nowoczesna deska rozdzielcza z dużym, zakrzywionym ekranem multimedialnym i dotykowym panelem sterowania, eleganckie wykończenie wnętrza.
Trzy ekrany połączono tak, by tworzyły jeden wielki HyperscreenINTERIA.PL

Rozstaw osi wydłużono o 8 cm względem spalinowej wersji, co przełożyło się na przestrzeń: z przodu pasażerowie mają o 13 mm więcej miejsca na nogi i 46 mm nad głową, a z tyłu odpowiednio 47 i 17 mm. Bagażnik ma pojemność 570 l, a po złożeniu oparć rośnie do 1740 l. Dodatkowy schowek pod maską (tzw. frunk) daje jeszcze 128 l.

Mężczyzna w różowej marynarce umieszcza dużą brązową torbę podróżną w przednim bagażniku czerwonego samochodu marki Mercedes na tle ciemnego, studyjnego otoczenia
Przeszło 120-litrowy frunk zmieści weekendową torbęINTERIA.PL

Ciekawostką jest opcjonalne wnętrze w pełni wegańskie, certyfikowane przez The Vegan Society. To pierwszy taki przypadek w motoryzacji - wszystkie materiały od tapicerki po podsufitkę pozbawione są dodatków pochodzenia zwierzęcego.

Czerwony samochód elektryczny klasy SUV z otwartym bagażnikiem, w którym znajduje się brązowa torba podróżna, ustawiony na tle ciemnego pomieszczenia
Bagażnik ma 570 l pojemności, ale część zabiera schowek pod podłogąINTERIA.PL

Napęd i bateria Mercedesa GLC 400: dwa biegi i 490 KM mocy

GLC 400 4MATIC korzysta z dwóch silników elektrycznych - jeden napędza tylną oś, drugi włącza się na przedniej w razie potrzeby. Łączna moc to 360 kW (490 KM), a moment obrotowy dostępny od zera przekłada się na 4,3 s do setki.

Nietypowym rozwiązaniem jest dwubiegowa przekładnia na tylnej osi. Krótsze przełożenie odpowiada za przyspieszenia i uciąg (pociągnie przyczepę o masie do 2,4 t), a drugie za jazdę z wyższymi prędkościami i oszczędność energii.

Litowo-jonowa bateria ma 94 kWh pojemności użytecznej i została opracowana w nowej technologii - z anodami wzbogaconymi o krzem i z mniejszą zawartością kobaltu. Jej gęstość energii sięga 680 Wh/l, a cała konstrukcja została zaprojektowana modułowo, tak by można było wymieniać elementy elektroniki bez rozbierania całego pakietu.

Luksusowe wnętrze nowoczesnego samochodu marki Mercedes-Benz z podświetleniem LED, cyfrowymi zegarami oraz dużym ekranem multimedialnym na desce rozdzielczej, kierownica sportowa i eleganckie wykończenie konsoli środkowej.
GLC proponuje wegańskie wnętrze z certyfikatem The Vegan SocietyMercedes-Benz AGmateriały prasowe

Zasięg i ładowanie elektrycznego GLC: ponad 700 km i 330 kW

Najważniejsze liczby: zasięg WLTP wynosi od 571 do 713 km, a ładowanie od 10 do 80 proc. na stacji o mocy 330 kW trwa 22 minuty. Wystarczy 10 minut, by dodać 303 km zasięgu. To wartości, które mogą być realną przewagą nad konkurentami i kluczowym argumentem dla sceptyków elektromobilności.

Ładowanie prądem przemiennym odbywa się z mocą 11 kW (standard) lub 22 kW (opcja). W praktyce oznacza to pełne naładowanie w nocy z domowej wallboxa, a szybkie doładowania w trasie ograniczają się do krótkiej przerwy na kawę.

Samochód przygotowano też do ładowania dwukierunkowego - może oddawać energię do domu (V2H) lub sieci (V2G).

Mężczyzna w okularach ubrany w czerwony marynarkę i białą koszulę siedzi na tylnej kanapie nowoczesnego samochodu, wnętrze pojazdu jest przestronne i luksusowe, z widocznymi detalami wykończenia oraz ekranem systemu multimedialnego z przodu.
Miejsca wokół kolan i nad głową jest aż nadtoINTERIA.PL

Komfort jazdy w Mercedesie GLC: technologia z S-Klasy

GLC korzysta z pneumatycznego zawieszenia AIRMATIC znanego z S-Klasy. System automatycznie dopasowuje wysokość nadwozia do warunków i prędkości, a w nowej wersji może nawet wykorzystywać dane z Google Maps i innych aut Mercedesa, by lepiej reagować np. na progi zwalniające. Opcjonalna funkcja skrętu tylnej osi zmniejsza średnicę zawracania do 11,2 m - to wynik lepszy niż w wielu kompaktach.

Fotele posiadają certyfikat AGR (Niemieckiego Stowarzyszenia na rzecz Zdrowych Pleców), a wyciszenie kabiny wsparto m.in. elastomerowymi poduszkami tłumiącymi wibracje pomiędzy zawieszeniem a nadwoziem.

Czerwony elektryczny samochód SUV marki Mercedes-Benz, widziany z tyłu w dobrze oświetlonym studiu, podkreślone nowoczesne linie nadwozia, czarne felgi o sportowym charakterze, panoramiczny dach, eleganckie światła LED.
Tak jak w modelu CLA, tafla szyberdachu może mieć podświetlane gwiazdkiMercedes-Benz AGmateriały prasowe

Mercedes GLC kontra BMW Neue Klasse - dwa różne podejścia

Mercedes GLC 400 4MATIC z EQ Technology to elektryk, który nie próbuje być awangardą, tylko konsekwentnie rozwija najlepiej sprzedający się model marki. Ma przestronne wnętrze, dużą funkcjonalność i osiągi godne topowego SUV-a. Najmocniejszą stroną jest jednak połączenie zasięgu ponad 700 km i szybkiego ładowania, które stawia GLC w gronie liderów segmentu.

Kilka dni temu swą premierę świętowało BMW iX3 nowej generacji, zbudowane w duchu Neue Klasse. To auto, które wygląda jak manifest przyszłości: bardzo odważny design, nowa koncepcja wnętrza, mocno futurystyczny język stylistyczny. Na tym tle GLC wydaje się bardziej zachowawcze - Mercedes nie eksperymentuje z proporcjami, tylko stawia na ewolucję znanej formuły.

Dwie połówki samochodów, po lewej stronie niebieski BMW iX, po prawej stronie czerwony Mercedes-Benz EQE, zestawione symetrycznie tak, aby podkreślić różnice i podobieństwa w stylistyce oraz designie obu modeli
BMW zaskakuje nowymi kształtami, Mercedes stawia na klasykęmateriały prasowe

Dla wielu klientów może to być atut. Kierowcy, którzy nie mają ochoty przesiadać się do samochodu wyglądającego jak prototyp z targów motoryzacyjnych, w salonie Mercedesa znajdą alternatywę: auto nowoczesne technicznie, ale stylistycznie i funkcjonalnie bliższe dotychczasowym przyzwyczajeniom. W świecie, w którym BMW ryzykuje radykalną zmianę wizerunku, Mercedes proponuje bardziej konserwatywną drogę - i może właśnie to okaże się przepisem na rynkowy sukces.

Mercedes GLC 400 4MATIC na prąd. Najważniejszy SUV marki w elektrycznej wersjiINTERIA.PL

Najnowsze