Za co grozi utrata prawa jazdy w Niemczech? Nowy taryfikator już obowiązuje

Niemieckie przepisy drogowe wraz z początkiem 2025 roku stały się bardziej restrykcyjne. Chodzi oczywiście o to, by kierowcy, którzy popełniają poważne wykroczenia (głównie przekraczają prędkość) byli surowo karani, a system mandatów i punktów zniechęcał do przekraczania przepisów. Co istotne, obecnie łatwiej niż dotychczas stracić w Niemczech prawo jazdy, na co muszą uważać także polscy kierowcy.