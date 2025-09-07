Czy zauważyłeś kiedyś mały, sferyczny plastikowy element na desce rozdzielczej swojego samochodu? Może wydawać się niepozorny, ale pełni niezwykle ważną funkcję - to czujnik nasłonecznienia. Dowiedz się, dlaczego powinieneś dbać o to, by zawsze był odkryty i jakie mogą być konsekwencje jego zasłonięcia.

Czarna kulka na podszybiu to ważny czujnik

Czujnik nasłonecznienia to mały bohater wielu współczesnych aut, który odpowiada za komfort termiczny wnętrza. Zlokalizowany na podszybiu, bezpośrednio pod przednią szybą, mierzy intensywność promieni słonecznych. Te dane są kluczowe dla systemu automatycznej klimatyzacji, który na ich podstawie reguluje temperaturę i przepływ powietrza.

W słoneczne dni, gdy promienie słoneczne intensywnie nagrzewają wnętrze, system zwiększy chłodzenie, utrzymując przyjemną atmosferę. Mierząc natężenie napromieniowania będzie "wiedział" z jaką intensywnością regulować siłę nawiewu i temperaturę powietrza dozowanego przez kratki układu nawiewu.

Nigdy nie zakrywaj kulki na podszybiu

Zakrycie czujnika nasłonecznienia może prowadzić do nieprawidłowego działania systemu klimatyzacji. Jeśli czujnik nie może prawidłowo ocenić poziomu nasłonecznienia, system może nieadekwatnie reagować na zmieniające się warunki, co skutkuje niekomfortową temperaturą wewnątrz pojazdu.

Czy o czujnik na podszybiu trzeba dbać?

Pamiętaj o regularnym sprawdzaniu czy czujnik nie jest zasłonięty przez przedmioty jak maskotki czy dokumenty. Upewnij się, że powierzchnia czujnika jest czysta, gdyż kurz i brud mogą zakłócać jego działanie. Jeśli zauważysz, że klimatyzacja działa nieprawidłowo, sprawdź czy czujnik nie został uszkodzony lub zabrudzony. W przypadku problemów, warto udać się do specjalisty, który przeprowadzi diagnostykę systemu.

Czujniki nasłonecznienia miewają różne kształty i bywają montowane w różnych miejscach - czasem trudno dostrzec je na pierwszy rzut oka. Jeśli auto wyposażone jest w układ klimatyzacji dwustrefowej, często stosuje się dwa czujniki - po jednym na stronę kabiny.

