Większość kierowców doskonale wie, z której strony ich samochodu znajduje się wlew paliwa. Jednak czasem, kiedy przesiadamy się do innego auta, korzystamy z auta zastępczego lub po prostu mamy do dyspozycji różne samochody w pracy, może dojść do pomyłki, co często powoduje zabawne sytuacje na stacjach paliwowych.

Sposobów na sprawdzenie, po której stronie jest wlew paliwa jest kilka i nie ograniczają się one do wysiadania z auta, wychylania się przez otwartą szybę, czy uważnego przyglądania się lusterkom samochodu. Jest jedna, znacznie prostsza metoda.

Dyskretna strzałka informuje po której stronie jest wlew

Większość producentów zdaje sobie sprawę z tego, że czasem na stacji może dojść do pomyłek i aby ułatwić kierowcom to jakże e zadanie umieszcza w desce rozdzielczej dyskretną informację o tym, po której stronie znajduje się wlew paliwa. Jeśli przyjrzymy się wskaźnikowi poziomu paliwa w kokpicie możemy zauważyć skalę zapełnienia zbiornika, a obok niej niewielki symbol dystrybutora. Zaś tuż obok symbolu dystrybutora najczęściej znajduje się niewielka strzałka lub trójkąt wskazujący konkretny kierunek (lewo lub prawo). To właśnie ta strzałka wskazuje z której strony samochodu jest wlew.

Jest jeszcze jedna opcja - jeśli strzałki obok dystrybutora nie ma, decyduje to z której strony deski rozdzielczej znajduje się wskaźnik paliwa. Jeśli jest umieszczony po lewej stronie od prędkościomierza i obrotomierza - wlew jest po lewej - jeśli jest po prawej stronie deski rozdzielczej, jest wysoce prawdopodobne, że znajdziemy go po prawej stronie samochodu - proste?

Auta europejskie inaczej, japońskie inaczej, amerykańskie inaczej

Kiedyś spokojnie można było przyjąć, że samochody produkcji Europejskiej - francuskie, niemieckie czy włoskie mają wlew umieszczony po prawej stronie samochodu, a samochody z Japonii i Korei mają wlew po lewej stronie. Teraz nie można jednak przyjmować tego za pewnik, bowiem systemy się wymieszały - niektóre europejskie samochody mają wlew po lewej, a japońskie po prawej, więc najlepiej sugerować się jednak wskazaniami w desce rozdzielczej.

Trudne zadanie to zapamiętanie

Tak zupełnie bez ironii pomyłka może wcale nie wynikać z ignorancji kierowcy, czy braku zainteresowania samochodem. Czasem jesteśmy po prostu roztargnieni i zapominamy o najprostszych rzeczach, a ziarno wątpliwości potrafi zakiełkować w głowie i rzeczywiście musimy się wtedy poważnie zastanowić lub po prostu sprawdzić.

Stacje rozumieją, że kierowcom zdarza się pomylić i stanąć nie z tej strony dystrybutora, dlatego większość nowoczesnych dystrybutorów ma na tyle długie przewody, że spokojnie da się przełożyć pistolet nad dachem i zatankować auto z drugiej strony.

Jest to jednak niepotrzebna szarpania z wężem, przy której możemy pobrudzić siebie i samochód, a tankowanie zwykle wymaga ciągłego trzymania pistoletu, bowiem dystrybutory są wyposażone w automatyczny zwijak węża pistoletu. Sprężyna zwijaka jest mocna, bowiem pistolet i wąż są ciężkie, więc często musimy się z nim siłować, co prowadzi do jeszcze zabawniejszych sytuacji.

Czasem z kolei staniemy za daleko od dystrybutora, a wtedy wąż już na pewno nie sięgnie. Wówczas dochodzi do scen jak z serialu z Jasiem Fasolą - biegania dookoła auta, przekładania i odkładania pistoletu, a na koniec i tak musimy przestawić auto. Lepiej po prostu stanąć po właściwej stronie dystrybutora, a w tym zdecydowanie pomaga szybkie zerknięcie w zegary i upewnienie się w którą stronę wskazuje strzałka.

