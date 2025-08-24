Skoda Elroq jest dopiero trzecim (po Citigo-e iV i Enyaqu) modelem czeskiego producenta zasilanym napędem elektrycznym - czeski producent nie śpieszy się z elektryfikacją swojej gamy. Z całej tej trójki jednak to właśnie najnowszy elektryczny produkt marki może okazać się najważniejszym, a to dlatego, że jest reprezentantem najpopularniejszego segmentu na Starym Kontynencie - kompaktowych SUV-ów.

Jak wygląda Skoda Elroq?

Skoda Elroq jest także pierwszym modelem czeskiego producenta wykorzystującym wszystkie założenia nowej filozofii stylistycznej - Modern Solid. Jak twierdzi producent, ma charakteryzować się ona "naciskiem na elegancję, prostotę i nowoczesność, przy jednoczesnym zachowaniu tradycyjnego ducha marki". I faktycznie, Czesi postawili na oszczędność w stylistycznych środkach wyrazu, ale daje to dobry efekt - Elroq faktycznie prezentuje się elegancko.

Od frontu wyróżnia się on charakterystycznymi, dość ostro narysowanymi światłami oraz błyszczącym czarnym panelem Tech-Deck Face, który jest "nowoczesną interpretacją tradycyjnych osłon chłodnicy". Pod nim ukryte są czujniki - radar i przednia kamera. Czesi co prawda deklarują nawiązania do tradycji, ale jednak zdecydowali się również na dość znaczące zmiany. Chodzi tutaj o brak charakterystycznego logo czeskiej marki. Zarówno z przodu, jak i z tyłu znajdziemy teraz napis "SKODA".

Z tyłu i przodu Elroqa nie znajdziemy już charakterystycznego logo czeskiej marki. Zastąpił je napis "SKODA". Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Warto jednak zaznaczyć, że Skoda Elroq nie tylko dobrze wygląda. Jest również przygotowana na to, by stawiać jak najmniejszy opór powietrza - współczynnik Cx wynosi zaledwie 0,26.

Rozmiary Skody Elroq

Skoda Elroq zbudowana jest na platformie MEB koncernu Volkswagen, dokładnie tej, co modele Enyaq i ID.3. Wymiary tego auta prezentują się następująco:

Długość: 4 488 mm

Szerokość: 2 148 mm (z lusterkami)

Wysokość: 1 654 mm

Rozstaw osi: 2 765 mm

To oznacza, że Elroq jest nieco dłuższy od swoich konkurentów - np. Renault Scenica, Peugeota E-3008 czy MG S5 EV.

Wnętrze Skody Elroq

Pierwszym na co zwrócimy uwagę wewnątrz, oprócz sporej przestrzeni, jest fakt, że podobnie jak na zewnątrz, z kierownicy pozbyto się logo i zastąpiono je napisem "SKODA". Kiedy już się z tym oswoimy i zerkniemy ponad kolumnę kierownicy, dostrzeżemy niewielki, 5,3-calowy wyświetlacz. Jedni powiedzą, że trochę za mały, inni, że serwuje najważniejsze informacje, więc po co większy.

Skoda Elroq wyposażona jest w 5,3-calowy ekan wskaźników i 13-calowy wyświetlacz multimediów. Wiktor Kalkosiński INTERIA.PL

Centralnym punktem wnętrza Elroqa jest 13-calowy ekran, za pomocą którego obsługujemy zdecydowaną większość funkcji w tym aucie. Na szczęście menu, choć rozbudowane, jest intuicyjne i już po kilku chwilach jesteśmy w stanie sprawnie korzystać z możliwości, jakie nam daje. Co prawda pod wyświetlaczem pozostało jeszcze kilka fizycznych przełączników (np. do zmiany trybów jazdy), ale nie znajdziemy tutaj inteligentnych pokręteł (znanych choćby z Superba) pozwalających m.in. sterować klimatyzacją.

Z poziomu wyświetlacza obsługujemy większość funkcji Elroqa. Niestety zabrakło znanych z innych modeli Skody inteligentnych pokręteł służących np. do sterowania klimatyzacją. Wiktor Kalkosiński INTERIA.PL

Bardzo praktycznym rozwiązaniem, coraz powszechniejszym w nowych samochodach, jest z kolei dwupoziomowa konsola środkowa. W górnej części, oprócz niewielkiej dźwigni zmiany biegów, znajdziemy również półkę na telefon (z opcjonalną indukcyjną ładowarką), uchwyty na kubki oraz podłużny schowek na drobiazgi. Pod spodem jest jeszcze spora półka.

Atutem Skody Elroq są praktyczne schowki. Wiktor Kalkosiński INTERIA.PL

Jak wspomniałem, atutem Elroqa jest mnóstwo przestrzeni. Czterech podróżujących zdecydowanie nie będzie narzekać na komfort (ale nawet trzy osoby z tyłu przejadą dość wygodnie). Oprócz tego należy zwrócić uwagę także na bardzo wygodne i spore fotele z przyjemną tapicerką.

Miejsca w Skodzie Elroq jest bardzo dużo. Nawet trzy osoby podróżujące z tyłu nie będą narzekać na komfort. Wiktor Kalkosiński INTERIA.PL

Czesi wygospodarowali także sporo miejsca na bagaże. Bagażnik ma 470 litrów. Jego użytkowość podnoszą zmyślne rozwiązania, takie jak np. siatka do przechowywania kabli do ładowania, znajdująca się w dolnej części rolety. Nie zabrakło również wysuwanych uchwytów oraz półek po obu stronach przestrzeni bagażowej.

Skoda Elroq ma bagażnik o pojemności 470 litrów. Tu również nie zabrakło praktycznych rozwiązań - np. półek po obu stronach. Wiktor Kalkosiński INTERIA.PL

Jakie napędy ma Skoda Elroq?

Skoda Elroq dostępna jest obecnie w kilku wariantach różniących się pojemnością akumulatora, mocą, a także zasięgiem. Standardem jest odmiana 50. Generuje ona 170 KM, od 0 do 100 km/h rozpędza się w 9 sekund i może jechać z maksymalną prędkością 160 km/h. Akumulator o pojemności netto 52 kWh zapewnia do 375 km zasięgu według norm WLTP. W wyższej wersji, 60, Elroq generuje 204 KM, a na osiągnięcie setki potrzebuje 8 sekund. Prędkość maksymalna niezmiennie wynosi 160 km/h. Akumulator o pojemności netto 59 kWh pozwala na przejechanie do 430 km. W odmianie 85 z kolei mamy 286 KM, czas do setki na poziomie 6,6 sekundy oraz prędkość maksymalną 180 km/h. Akumulator o pojemności netto 77 kWh zapewnia zasięg na poziomie 573 km.

Oprócz tego w ofercie Elroqa znajdują się również dwa warianty Sportline:

60 Sportline: 204 KM, czas 0-100 km/h 8 sekund, prędkość maksymalna 160 km/h, 59 kWh netto pojemności akumulatora, zasięg 425 km

85 Sportline: 286 KM, czas 0-100 km/h 6,6 sekundy, prędkość maksymalna 180 km/h, 77 kWh netto pojemności akumulatora, zasięg 565 km

Topową wersją napędową Skody Elroq jest wariant RS. Zapewnia on 340 KM, które trafiają na wszystkie koła (w pozostałych odmianach silnik elektryczny napędza tylko tylną oś). Elroq RS rozpędza się do 100 km/h w 5,4 sekundy i może jechać z maksymalną prędkością 180 km/h. Akumulator o pojemności netto 79 kWh pozwala na przejechanie 549 km na jednym ładowaniu.

Skoda Elroq na jednym ładowaniu może przejechać 573 km. Wiktor Kalkosiński INTERIA.PL

Skoda Elroq. Dane techniczne Wersja 50 60 85 60 Sportline 85 Sportline RS Moc 170 KM 204 KM 286 KM 204 KM 286 KM 340 KM Napęd Na tylne koła Na tylne koła Na tylne koła Na tylne koła Na tylne koła Na cztery koła Przyspieszenie 0-100 km/h 9 s 8 s 6,6 s 8 s 6,6 s 5,4 s Prędkość maksymalna 160 km/h 160 km/h 180 km/h 160 km/h 180 km/h 180 km/h Pojemność akumulatora netto 52 kWh 59 kWh 77 kWh 59 kWh 77 kWh 79 kWh Maksymalny zasięg 375 km 430 km 573 km 425 km 565 km 549 km Zużycie energii w cyklu mieszanym 15,7 - 17,3 kWh/100 km 15,7 - 17,3 kWh/100 km 15,2 - 16,4 kWh/100 km 15,9 - 17,3 kWh na 100 km 15,4 - 16,4 kWh na 100 km 16,2 - 17,2 kWh na 100 km Moc ładowania prądem stałym 145 kW 165 kW 135 kW 165 kW 135 kW 185 kW

Jak jeździ Skoda Elroq?

Nowy Elroq robi wrażenie swoim zapotrzebowaniem na energię elektryczną. Podstawowy wariant elektryczny potrzebował w czasie jazdy po mieście średnio ok. 16-17 kWh na 100 km. Warto w tym miejscu dodać, że w czasie testu temperatura na zewnątrz wynosiła 3 stopnie Celsjusza, a ja kompletnie nie starałem się stosować do założeń ecodrivingu. Jeżeli jednak już się do tych założeń stosujemy możemy zejść nawet do 14 kWh na 100 km. Pewnym mankamentem jest fakt, że nie możemy sterować poziomem rekuperacji za pośrednictwem łopatek (dostępnych tylko w wariantach Sportline i RS). Stopnie rekuperacji przypisane są do trybów jazdy. Poziom odzyskiwania energii możemy regulować tylko uruchamiając tryb B za pomocą dźwigni zmiany biegów.

W podstawowym wariancie Skoda Elroq nie jest wyposażona w łopatki do zmiany poziomu rekuperacji. Możemy go kontrolować za pomocą pozycji B na dźwigni zmiany biegów. Wiktor Kalkosiński INTERIA.PL

Na drodze ekspresowej zużycie wzrasta. W trasie Elroq na przejechanie 100 km potrzebuje 20,5 kWh. W tym miejscu warto dodać, że do naszej redakcji trafiła podstawowa odmiana wyposażeniowa. Oczywiście 170 KM, masa przeszło dwóch ton i w konsekwencji czas do setki na poziomie dziewięciu sekund sprawia, że model czeskiej marki nie jest zrywny i nie zmienia tego nawet tryb Sport (selektor trybów jazdy w wariancie standardowym jest dostępny opcjonalnie). Oczywiście zapewnia on rozsądną dynamikę, ale jeśli szukamy auta szybkiego, zdecydowanie lepiej wybrać mocniejsze warianty.

Przyznać natomiast trzeba, że Czesi zdali egzamin, jeśli chodzi o prowadzenie Elroqa. Samochód dobrze trzyma się drogi, w czym pomaga umieszczony w podłodze akumulator przekładający się na nisko osadzony środek ciężkości. Do zwinnego pokonywania zakrętów przyczynia się również napęd na tylne koła. Jazda Elroqiem zdecydowanie może dawać sporo przyjemności.

Choć nasz egzemplarz nie był wyposażony w opcjonalne zawieszenie, i tak trudno było narzekać na komfort podróżowania. Już w standardowej specyfikacji Elroq sprawnie wybiera nierówności. A skoro już przy komforcie podróżowania jesteśmy, warto dodać, że zapewnia to również podstawowy system audio, który gra na zaskakująco dobrym poziomie.

Wyposażenie i ceny Skody Elroq

Skoda Elroq dostępna jest w wariantach połączonych z wersjami napędowymi. I tak w odmianie 50 możemy liczyć m.in. na:

system kontroli odstępu z funkcją awaryjnego hamowania

tempomat z ogranicznikiem prędkości

inteligentnego asystenta prędkości

reflektory i tylne światła w technologii LED

dwustrefową klimatyzację automatyczną

czujniki parkowania z tyłu

kamerę cofania

13-calowy ekran multimediów

bezprzewodową łączność z telefonem

przednie fotele z manualną regulacją

19-calowe felgi stalowe

W odmianie 60 można dodatkowo znaleźć m.in.:

dźwiękochłonne szyby boczne z przodu

dodatkowe wytłumienie

Wersja 85 oferuje ponadto:

elektryczną blokadę otwarcia tylnych drzwi

czujniki parkowania z przodu i z tyłu

drive Mode Select

podgrzewane przednie fotele

system nawigacji

indukcyjną ładowarkę

przygotowanie pod hak holowniczy

podgrzewaną kierownicę

19-calowe felgi z lekkich stopów

W wariantach Sportline nabywcy mogą otrzymać m.in.:

zderzaki z przodu i z tyłu z elementami w kolorze czarnym z połyskiem

sportowe fotele

sportową kierownicę z manetkami do zmiany poziomu rekuperacji

20-calowe felgi z lekkich stopów

W odmianie RS można znaleźć dodatkowo m.in.:

reflektory Full LED Matrix

tylne światła Full LED z animowanymi kierunkowskazami

elektrycznie regulowany fotel kierowcy z pamięcią ustawień i masażem

Nasz egzemplarz, czyli wariant 50, został doposażony m.in. w:

specjalne 19-calowe felgi ze stopów lekkich

pompę ciepła

podgrzewanie przednich foteli i kierownicy

Drive Mode Select

czujniki parkowania z przodu i z tyłu

Ceny Skody Elroq startują od 149 900 zł (nasza specyfikacja natomiast została wyceniona na 174 500 zł). Pozostałe warianty cenowe wyglądają następująco:

Skoda Elroq. Ceny Wersja Cena 50 149 900 zł 60 161 450 zł 85 193 200 zł 60 Sportline 182 000 zł 85 Sportline 200 500 zł RS 219 200 zł

Do tego warto dodać, że ceny wszystkich wariantów można obniżyć za sprawą dopłat z programu NaszEauto.

Na tle konkurencji Skoda Elroq prezentuje się bardzo atrakcyjnie. Za Scenica trzeba dziś zapłacić co najmniej 194 900 zł. W zamian otrzymujemy auto generujące, podobnie jak czeski model, 170 KM. Scenic ma jednak nieco większy akumulator, o pojemności netto 60 kWh, przekładający się na zasięg do 429 km w cyklu mieszanym (według norm WLTP). Peugeot E-3008 startuje cenowo od 200 400 zł. W standardowej specyfikacji jest on jednak zauważalnie mocniejszy niż Elroq - generuje 213 KM. Francuski model oferuje w podstawie także znacznie większy akumulator - o pojemności 73 kWh. Przekłada się to na zasięg w cyklu średnim wynoszący do 524 km według norm WLTP.

Ewidentnie Skoda Elroq cenowo robi wrażenie na tle konkurencji z Europy. Pozostaje pytanie, czy faktycznie może sprostać konkurencji z Chin? MG S5 EV, czyli elektryczny model będący konkurentem auta czeskiej marki, w podstawowej specyfikacji oferuje 170 KM, ale ma mniejszy akumulator (47,1 kWh pojemności użytkowej) zapewniający do 340 km zasięgu. Obecnie za takie auto trzeba zapłacić 139 900 zł (cena katalogowa: 143 900 zł). W zamian otrzymujemy m.in. 10,25-calowy wyświetlacz wskaźników, 12,8-calowy ekran multimediów, kamerę cofania czy podgrzewanie przednich foteli i kierownicy.

Skoda Elroq to świetny przykład na to, że Europa ciągle ma szansę walczyć z Chinami o klientów szukających stosunkowo tanich samochodów elektrycznych. Czeska propozycja oferuje napędy z rozsądną dynamiką i bardzo dobrym zużyciem energii w mieście (wszak to główne środowisko takich samochodów), satysfakcjonujące prowadzenie, sporo miejsca w środku i rozsądne wyposażenie.

W standardzie Skoda Elroq oferuje 170 KM i napęd na tylne koła. Wiktor Kalkosiński INTERIA.PL

W standardzie fotel kierowcy jest regulowany ręcznie. Podgrzewanie i elektryczna regulacja dostępne są w wyższych wersjach wyposażenia. Wiktor Kalkosiński INTERIA.PL

Skoda Elroq oferuje wiele praktycznych rozwiązań - np. schowek w podłodze bagażnika na kable do ładowania. Wiktor Kalkosiński INTERIA.PL

Opcjonalnie Skoda Elroq może być wyposażona także w parasol ukryty w drzwiach. Wiktor Kalkosiński INTERIA.PL

W zależności od wariantu wyposażenia Skoda Elroq może przyjąć prąd stały o mocy do 185 kW. Wiktor Kalkosiński INTERIA.PL

Z tyłu podobnie jak z przodu nie znajdziemy już logo czeskiej marki. Zastąpił ją napis "SKODA". Wiktor Kalkosiński INTERIA.PL

Zgodnie z ceną katalogową Skoda Elroq kosztuje co najmniej 149 900 zł. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

"Wydarzenia": Dramatyczny długi weekend na polskich drogach Polsat News Polsat News