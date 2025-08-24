Skoda Elroq pokazuje, jak robić elektryki. Oszczędna, przestronna i tania
Skoda Elroq to bez wątpienia ważny model z punktu widzenia europejskiej motoryzacji. Pokazuje ona bowiem, że marki ze Starego Kontynentu potrafią zawalczyć o klienta szukającego auta elektrycznego. Jeśli nie chcemy wydawać zbyt wielu pieniędzy na samochód, wcale nie musimy decydować się na auto z Chin.
Spis treści:
Skoda Elroq jest dopiero trzecim (po Citigo-e iV i Enyaqu) modelem czeskiego producenta zasilanym napędem elektrycznym - czeski producent nie śpieszy się z elektryfikacją swojej gamy. Z całej tej trójki jednak to właśnie najnowszy elektryczny produkt marki może okazać się najważniejszym, a to dlatego, że jest reprezentantem najpopularniejszego segmentu na Starym Kontynencie - kompaktowych SUV-ów.
Jak wygląda Skoda Elroq?
Skoda Elroq jest także pierwszym modelem czeskiego producenta wykorzystującym wszystkie założenia nowej filozofii stylistycznej - Modern Solid. Jak twierdzi producent, ma charakteryzować się ona "naciskiem na elegancję, prostotę i nowoczesność, przy jednoczesnym zachowaniu tradycyjnego ducha marki". I faktycznie, Czesi postawili na oszczędność w stylistycznych środkach wyrazu, ale daje to dobry efekt - Elroq faktycznie prezentuje się elegancko.
Od frontu wyróżnia się on charakterystycznymi, dość ostro narysowanymi światłami oraz błyszczącym czarnym panelem Tech-Deck Face, który jest "nowoczesną interpretacją tradycyjnych osłon chłodnicy". Pod nim ukryte są czujniki - radar i przednia kamera. Czesi co prawda deklarują nawiązania do tradycji, ale jednak zdecydowali się również na dość znaczące zmiany. Chodzi tutaj o brak charakterystycznego logo czeskiej marki. Zarówno z przodu, jak i z tyłu znajdziemy teraz napis "SKODA".
Warto jednak zaznaczyć, że Skoda Elroq nie tylko dobrze wygląda. Jest również przygotowana na to, by stawiać jak najmniejszy opór powietrza - współczynnik Cx wynosi zaledwie 0,26.
Rozmiary Skody Elroq
Skoda Elroq zbudowana jest na platformie MEB koncernu Volkswagen, dokładnie tej, co modele Enyaq i ID.3. Wymiary tego auta prezentują się następująco:
- Długość: 4 488 mm
- Szerokość: 2 148 mm (z lusterkami)
- Wysokość: 1 654 mm
- Rozstaw osi: 2 765 mm
To oznacza, że Elroq jest nieco dłuższy od swoich konkurentów - np. Renault Scenica, Peugeota E-3008 czy MG S5 EV.
Wnętrze Skody Elroq
Pierwszym na co zwrócimy uwagę wewnątrz, oprócz sporej przestrzeni, jest fakt, że podobnie jak na zewnątrz, z kierownicy pozbyto się logo i zastąpiono je napisem "SKODA". Kiedy już się z tym oswoimy i zerkniemy ponad kolumnę kierownicy, dostrzeżemy niewielki, 5,3-calowy wyświetlacz. Jedni powiedzą, że trochę za mały, inni, że serwuje najważniejsze informacje, więc po co większy.
Centralnym punktem wnętrza Elroqa jest 13-calowy ekran, za pomocą którego obsługujemy zdecydowaną większość funkcji w tym aucie. Na szczęście menu, choć rozbudowane, jest intuicyjne i już po kilku chwilach jesteśmy w stanie sprawnie korzystać z możliwości, jakie nam daje. Co prawda pod wyświetlaczem pozostało jeszcze kilka fizycznych przełączników (np. do zmiany trybów jazdy), ale nie znajdziemy tutaj inteligentnych pokręteł (znanych choćby z Superba) pozwalających m.in. sterować klimatyzacją.
Bardzo praktycznym rozwiązaniem, coraz powszechniejszym w nowych samochodach, jest z kolei dwupoziomowa konsola środkowa. W górnej części, oprócz niewielkiej dźwigni zmiany biegów, znajdziemy również półkę na telefon (z opcjonalną indukcyjną ładowarką), uchwyty na kubki oraz podłużny schowek na drobiazgi. Pod spodem jest jeszcze spora półka.
Jak wspomniałem, atutem Elroqa jest mnóstwo przestrzeni. Czterech podróżujących zdecydowanie nie będzie narzekać na komfort (ale nawet trzy osoby z tyłu przejadą dość wygodnie). Oprócz tego należy zwrócić uwagę także na bardzo wygodne i spore fotele z przyjemną tapicerką.
Czesi wygospodarowali także sporo miejsca na bagaże. Bagażnik ma 470 litrów. Jego użytkowość podnoszą zmyślne rozwiązania, takie jak np. siatka do przechowywania kabli do ładowania, znajdująca się w dolnej części rolety. Nie zabrakło również wysuwanych uchwytów oraz półek po obu stronach przestrzeni bagażowej.
Jakie napędy ma Skoda Elroq?
Skoda Elroq dostępna jest obecnie w kilku wariantach różniących się pojemnością akumulatora, mocą, a także zasięgiem. Standardem jest odmiana 50. Generuje ona 170 KM, od 0 do 100 km/h rozpędza się w 9 sekund i może jechać z maksymalną prędkością 160 km/h. Akumulator o pojemności netto 52 kWh zapewnia do 375 km zasięgu według norm WLTP. W wyższej wersji, 60, Elroq generuje 204 KM, a na osiągnięcie setki potrzebuje 8 sekund. Prędkość maksymalna niezmiennie wynosi 160 km/h. Akumulator o pojemności netto 59 kWh pozwala na przejechanie do 430 km. W odmianie 85 z kolei mamy 286 KM, czas do setki na poziomie 6,6 sekundy oraz prędkość maksymalną 180 km/h. Akumulator o pojemności netto 77 kWh zapewnia zasięg na poziomie 573 km.
Oprócz tego w ofercie Elroqa znajdują się również dwa warianty Sportline:
- 60 Sportline: 204 KM, czas 0-100 km/h 8 sekund, prędkość maksymalna 160 km/h, 59 kWh netto pojemności akumulatora, zasięg 425 km
- 85 Sportline: 286 KM, czas 0-100 km/h 6,6 sekundy, prędkość maksymalna 180 km/h, 77 kWh netto pojemności akumulatora, zasięg 565 km
Topową wersją napędową Skody Elroq jest wariant RS. Zapewnia on 340 KM, które trafiają na wszystkie koła (w pozostałych odmianach silnik elektryczny napędza tylko tylną oś). Elroq RS rozpędza się do 100 km/h w 5,4 sekundy i może jechać z maksymalną prędkością 180 km/h. Akumulator o pojemności netto 79 kWh pozwala na przejechanie 549 km na jednym ładowaniu.
Wersja
50
60
85
60 Sportline
85 Sportline
RS
Moc
170 KM
204 KM
286 KM
204 KM
286 KM
340 KM
Napęd
Na tylne koła
Na tylne koła
Na tylne koła
Na tylne koła
Na tylne koła
Na cztery koła
Przyspieszenie 0-100 km/h
9 s
8 s
6,6 s
8 s
6,6 s
5,4 s
Prędkość maksymalna
160 km/h
160 km/h
180 km/h
160 km/h
180 km/h
180 km/h
Pojemność akumulatora netto
52 kWh
59 kWh
77 kWh
59 kWh
77 kWh
79 kWh
Maksymalny zasięg
375 km
430 km
573 km
425 km
565 km
549 km
Zużycie energii w cyklu mieszanym
15,7 - 17,3 kWh/100 km
15,7 - 17,3 kWh/100 km
15,2 - 16,4 kWh/100 km
15,9 - 17,3 kWh na 100 km
15,4 - 16,4 kWh na 100 km
16,2 - 17,2 kWh na 100 km
Moc ładowania prądem stałym
145 kW
165 kW
135 kW
165 kW
135 kW
185 kW
Jak jeździ Skoda Elroq?
Nowy Elroq robi wrażenie swoim zapotrzebowaniem na energię elektryczną. Podstawowy wariant elektryczny potrzebował w czasie jazdy po mieście średnio ok. 16-17 kWh na 100 km. Warto w tym miejscu dodać, że w czasie testu temperatura na zewnątrz wynosiła 3 stopnie Celsjusza, a ja kompletnie nie starałem się stosować do założeń ecodrivingu. Jeżeli jednak już się do tych założeń stosujemy możemy zejść nawet do 14 kWh na 100 km. Pewnym mankamentem jest fakt, że nie możemy sterować poziomem rekuperacji za pośrednictwem łopatek (dostępnych tylko w wariantach Sportline i RS). Stopnie rekuperacji przypisane są do trybów jazdy. Poziom odzyskiwania energii możemy regulować tylko uruchamiając tryb B za pomocą dźwigni zmiany biegów.
Na drodze ekspresowej zużycie wzrasta. W trasie Elroq na przejechanie 100 km potrzebuje 20,5 kWh. W tym miejscu warto dodać, że do naszej redakcji trafiła podstawowa odmiana wyposażeniowa. Oczywiście 170 KM, masa przeszło dwóch ton i w konsekwencji czas do setki na poziomie dziewięciu sekund sprawia, że model czeskiej marki nie jest zrywny i nie zmienia tego nawet tryb Sport (selektor trybów jazdy w wariancie standardowym jest dostępny opcjonalnie). Oczywiście zapewnia on rozsądną dynamikę, ale jeśli szukamy auta szybkiego, zdecydowanie lepiej wybrać mocniejsze warianty.
Przyznać natomiast trzeba, że Czesi zdali egzamin, jeśli chodzi o prowadzenie Elroqa. Samochód dobrze trzyma się drogi, w czym pomaga umieszczony w podłodze akumulator przekładający się na nisko osadzony środek ciężkości. Do zwinnego pokonywania zakrętów przyczynia się również napęd na tylne koła. Jazda Elroqiem zdecydowanie może dawać sporo przyjemności.
Choć nasz egzemplarz nie był wyposażony w opcjonalne zawieszenie, i tak trudno było narzekać na komfort podróżowania. Już w standardowej specyfikacji Elroq sprawnie wybiera nierówności. A skoro już przy komforcie podróżowania jesteśmy, warto dodać, że zapewnia to również podstawowy system audio, który gra na zaskakująco dobrym poziomie.
Wyposażenie i ceny Skody Elroq
Skoda Elroq dostępna jest w wariantach połączonych z wersjami napędowymi. I tak w odmianie 50 możemy liczyć m.in. na:
- system kontroli odstępu z funkcją awaryjnego hamowania
- tempomat z ogranicznikiem prędkości
- inteligentnego asystenta prędkości
- reflektory i tylne światła w technologii LED
- dwustrefową klimatyzację automatyczną
- czujniki parkowania z tyłu
- kamerę cofania
- 13-calowy ekran multimediów
- bezprzewodową łączność z telefonem
- przednie fotele z manualną regulacją
- 19-calowe felgi stalowe
W odmianie 60 można dodatkowo znaleźć m.in.:
- dźwiękochłonne szyby boczne z przodu
- dodatkowe wytłumienie
Wersja 85 oferuje ponadto:
- elektryczną blokadę otwarcia tylnych drzwi
- czujniki parkowania z przodu i z tyłu
- drive Mode Select
- podgrzewane przednie fotele
- system nawigacji
- indukcyjną ładowarkę
- przygotowanie pod hak holowniczy
- podgrzewaną kierownicę
- 19-calowe felgi z lekkich stopów
W wariantach Sportline nabywcy mogą otrzymać m.in.:
- zderzaki z przodu i z tyłu z elementami w kolorze czarnym z połyskiem
- sportowe fotele
- sportową kierownicę z manetkami do zmiany poziomu rekuperacji
- 20-calowe felgi z lekkich stopów
W odmianie RS można znaleźć dodatkowo m.in.:
- reflektory Full LED Matrix
- tylne światła Full LED z animowanymi kierunkowskazami
- elektrycznie regulowany fotel kierowcy z pamięcią ustawień i masażem
Nasz egzemplarz, czyli wariant 50, został doposażony m.in. w:
- specjalne 19-calowe felgi ze stopów lekkich
- pompę ciepła
- podgrzewanie przednich foteli i kierownicy
- Drive Mode Select
- czujniki parkowania z przodu i z tyłu
Ceny Skody Elroq startują od 149 900 zł (nasza specyfikacja natomiast została wyceniona na 174 500 zł). Pozostałe warianty cenowe wyglądają następująco:
Wersja
Cena
50
149 900 zł
60
161 450 zł
85
193 200 zł
60 Sportline
182 000 zł
85 Sportline
200 500 zł
RS
219 200 zł
Do tego warto dodać, że ceny wszystkich wariantów można obniżyć za sprawą dopłat z programu NaszEauto.
Na tle konkurencji Skoda Elroq prezentuje się bardzo atrakcyjnie. Za Scenica trzeba dziś zapłacić co najmniej 194 900 zł. W zamian otrzymujemy auto generujące, podobnie jak czeski model, 170 KM. Scenic ma jednak nieco większy akumulator, o pojemności netto 60 kWh, przekładający się na zasięg do 429 km w cyklu mieszanym (według norm WLTP). Peugeot E-3008 startuje cenowo od 200 400 zł. W standardowej specyfikacji jest on jednak zauważalnie mocniejszy niż Elroq - generuje 213 KM. Francuski model oferuje w podstawie także znacznie większy akumulator - o pojemności 73 kWh. Przekłada się to na zasięg w cyklu średnim wynoszący do 524 km według norm WLTP.
Ewidentnie Skoda Elroq cenowo robi wrażenie na tle konkurencji z Europy. Pozostaje pytanie, czy faktycznie może sprostać konkurencji z Chin? MG S5 EV, czyli elektryczny model będący konkurentem auta czeskiej marki, w podstawowej specyfikacji oferuje 170 KM, ale ma mniejszy akumulator (47,1 kWh pojemności użytkowej) zapewniający do 340 km zasięgu. Obecnie za takie auto trzeba zapłacić 139 900 zł (cena katalogowa: 143 900 zł). W zamian otrzymujemy m.in. 10,25-calowy wyświetlacz wskaźników, 12,8-calowy ekran multimediów, kamerę cofania czy podgrzewanie przednich foteli i kierownicy.
Skoda Elroq to świetny przykład na to, że Europa ciągle ma szansę walczyć z Chinami o klientów szukających stosunkowo tanich samochodów elektrycznych. Czeska propozycja oferuje napędy z rozsądną dynamiką i bardzo dobrym zużyciem energii w mieście (wszak to główne środowisko takich samochodów), satysfakcjonujące prowadzenie, sporo miejsca w środku i rozsądne wyposażenie.